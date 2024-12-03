Gran Hermano: quién es el empresario correntino que participa en el juego

La nueva temporada de Gran Hermano comenzó este lunes con una edición completamente renovada, pero entre los 24 participantes que ingresaron a la casa, se encuentra Juan Pablo De Vigili, un joven de Corrientes
Arquitecto y empresario gastronómico, De Vigili se presentó ante el país con una historia de autodescubrimiento y ganas de superarse: “Siempre quise ser actor, pero mi papá me dijo que eso era un hobby. Crecí creyendo que tenía que ser empresario, pero empecé a escucharme a mí mismo, y por eso vine, para demostrarle al resto y a mí que puedo ser lo que quiero”.
El correntino aseguró que la competencia es uno de sus motores y que ha trabajado en su crecimiento personal practicando meditación para manejar sus emociones. “Soy buena onda, trato de manejar el enojo. Me gusta competir, y esta es la oportunidad de mi vida”, afirmó.