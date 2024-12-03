¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Parada Pucheta Gustavo Valdés
Gran Hermano: quién es el empresario correntino que participa en el juego

La casa más famosa volvió a abrir sus puertas para una nueva competencia.

Por El Litoral

Martes, 03 de diciembre de 2024 a las 07:36

La nueva temporada de Gran Hermano comenzó este lunes con una edición completamente renovada, pero entre los 24 participantes que ingresaron a la casa, se encuentra Juan Pablo De Vigili, un joven de Corrientes 

Arquitecto y empresario gastronómico, De Vigili se presentó ante el país con una historia de autodescubrimiento y ganas de superarse: “Siempre quise ser actor, pero mi papá me dijo que eso era un hobby. Crecí creyendo que tenía que ser empresario, pero empecé a escucharme a mí mismo, y por eso vine, para demostrarle al resto y a mí que puedo ser lo que quiero”.

El correntino aseguró que la competencia es uno de sus motores y que ha trabajado en su crecimiento personal practicando meditación para manejar sus emociones. “Soy buena onda, trato de manejar el enojo. Me gusta competir, y esta es la oportunidad de mi vida”, afirmó.


 

