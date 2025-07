Gastón Pauls habló de la salida de sus adicciones: "No hay un día que me de por curado"

Gastón Pauls siempre que puede cuenta cómo fue haber salido de las adicciones tras un sinuoso camino donde el apoyo de sus seres queridos y los profesionales de la salud fue fundamental.

Con más de 600 charlas dadas, actualmente, el actor se dedica incansablemente no solo a acompañar a quienes sufren la enfermedad, sino a intentar prevenirla concientizando al respecto antes de que ocurra lo peor.

“Llevo casi 17 años libre de las adicciones, pero no hay un solo día en el que me dé por curado. Llevar el mensaje a otro no es más que parte de mi recuperación también”, aseguró el artista en diálogo con Infoabe, quien siguió los 12 pasos para lograr escapar del infierno de la enfermedad.

GASTÓN PAULS HABLÓ DE LAS ADICCIONES HOY

Si bien Gastón Pauls aclaró que actualmente hay una mayor “aceptación” a la hora de poder hablar de las adicciones, afirma que la enfermedad está lejos de disminuir.

“Durante 12 años golpeaba puertas y no abría nadie para ayudar. Hoy empiezo a ver incluso muchos funcionarios que se dan cuenta de que si no agarran el tema ahora, en cinco años va a ser mucho más complicado. No es que va bajando el nivel de consumo. No es que hay menos drogas, no es que hay menos adictos, no es que hay menos alcohólicos. Cada vez hay más. Es pandémico”, aseguró, preocupado.

Y cerró revelando cuál es su propuesta para luchar contra la enfermedad. “Vayamos al antes, a prevenir para que no haya quilombo después. Hubiese estado bueno que hubiera empezado hace 17 o 20 años... Pero bueno, no fue. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Ahora hay que ponerse a laburar cada vez más”, sentenció, seguro.

Fuente: Ciudad.com.ar