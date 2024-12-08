¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Espectáculos

Cuánto cuesta el pan dulce de Damián Betular para la Navidad 2024

El local gastronómico del pastelero compartió su nueva línea para las fiestas y sorprendió con sus precios.
 

Por El Litoral

Domingo, 08 de diciembre de 2024 a las 15:28

A literalmente días de que nos juntemos con nuestras familias y amigos a celebrar Navidad, una de las fechas más adoradas y odiadas a la vez, Damián Betular lanzó sus delicias dulces inspiradas en esta celebración.

Desde Betular Pâtisserie, el local gastronómico del jurado de Bake Off Argentina (Telefe), contaron que ya están a la venta no solo el pan dulce, sino una línea de dulces navideñoz diferentes a todas las conocidas hasta ahora.

Se trata de “The Ginger Bear Collection”, que incluye pan dulce, turrón, macarons, grageas -frutos secos cubiertos de chocolate- y ginger bear -un oso de chocolate caramelizado relleno con grageas de cereal y chocolate con leche-.

¿CUÁNTO SALEN LAS DELICIAS NAVIDEÑAS DE DAMIÁN BETULAR?

El pan dulce tiene un costo de 40.000 cada uno y los turrones salen 24.000 pesos por unidad.

¿Los macarones? Las 6 unidades, 21.600 y, las 24, 79.000 pesos.

En cambio, las gragreas salen 20.000 por paquete y el ginger bear 48.000 pesos cada uno.

Ciudad Magazine

