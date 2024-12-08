Cuánto cuesta el pan dulce de Damián Betular para la Navidad 2024

A literalmente días de que nos juntemos con nuestras familias y amigos a celebrar Navidad, una de las fechas más adoradas y odiadas a la vez, Damián Betular lanzó sus delicias dulces inspiradas en esta celebración.

Desde Betular Pâtisserie, el local gastronómico del jurado de Bake Off Argentina (Telefe), contaron que ya están a la venta no solo el pan dulce, sino una línea de dulces navideñoz diferentes a todas las conocidas hasta ahora.

Se trata de “The Ginger Bear Collection”, que incluye pan dulce, turrón, macarons, grageas -frutos secos cubiertos de chocolate- y ginger bear -un oso de chocolate caramelizado relleno con grageas de cereal y chocolate con leche-.

¿CUÁNTO SALEN LAS DELICIAS NAVIDEÑAS DE DAMIÁN BETULAR?

El pan dulce tiene un costo de 40.000 cada uno y los turrones salen 24.000 pesos por unidad.

¿Los macarones? Las 6 unidades, 21.600 y, las 24, 79.000 pesos.

En cambio, las gragreas salen 20.000 por paquete y el ginger bear 48.000 pesos cada uno.

Ciudad Magazine