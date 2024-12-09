Cómo se hizo la entrevista de Susana Giménez a La Mary usando Inteligencia Artificial

Susana Giménez vivió un conmovedor e histórico momento en su programa el domingo por la noche cuando pudo entrevistar a La Mary, el personaje que interpretó en la película homónima de 1974 y que fue un antes y un después en su carrera. Gracias a la Inteligencia Artificial, la diva pudo ponerse cara a cara con ella misma y revivir momentos de su vida.

La escena se logró gracias al excelente trabajo de una actriz y los avances de la inteligencia artificial aplicados por el estudio creativo Furor Studio, dirigido por Juan Manuel Funes Szelagowski.

“El proceso exclusivamente tecnológico fue agarrar mucho material audiovisual de Susana, sobre todo de La Mary. Agarramos la película remasterizada, entrevistas que estuvieran en buena calidad, se analizó todo ese material y se entrenó un modelo de Inteligencia Artificial”, explicó Funes Szelagowski a Teleshow.

“Lo mismo se hizo con la voz, escuchamos un montón de entrevistas para replicar la voz característica de Susana en esa época. No sé cuantos minutos de entrevista de esa época vimos y con eso se sintetizó una voz en modelo con Inteligencia Artificial”, agregó.

Quién es la actriz que hizo de La Mary en la entrevista con Susana Giménez

El trabajo comenzó en agosto de 2023, luego de que Susana aceptara la propuesta de verse a sí misma, 50 años más joven.

Para lograr el objetivo, lo primero que hicieron fue un casting, con el fin de encontrar a una actriz que tuviese la misma contextura física que Susana en 1974.

Finalmente, la elegida fue Jazmín Diz, una actriz con destacados trabajos en cine y teatro.

Al respecto, la propia Susana Giménez reveló al aire: “Buscamos una actriz que pudiera representar mi esencia de aquella época. Le pusieron mi cara y mi pelo, y lograron una cosa única. Tiene un mes y medio de posproducción. Fue una idea de la producción, y aunque al principio me resistí, el resultado me encantó”.

Al respecto de cómo se logró aplicar la inteligencia artificial en una entrevista en televisión, el director del proyecto detalló: “No se hizo nunca, no hay precedente de esta locura que hicimos. Cuando buscás referencias siempre es deep fake y fue para hacer un plano fijo con un actor escena, donde podés tener 50 tomas y le pedís al actor que no se mueva mucho, que no salga de una estructura”.

