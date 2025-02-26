El descargo de Mariela Fernández por su colapso en Crónica TV

Después de un tenso cruce con la producción y de abandonar el estudio en plena transmisión, Mariela Fernández regresó al airey retomó la conducción con su estilo habitual.

Antes de terminar el noticiero la periodista explicó el motivo por el cuál se enojó: "Pasa en las mejores familias", empezó diciendo. Después contó que es un grupo que se quiere mucho pero siempre hay idas y vueltas. "Tenemos maneras de decir las cosas, a veces hay un grito en la cucaracha. Tuvimos inconvenientes técnicos. Pero la verdad es que hubo ingrito de producción que me suele generar risas pero ayer no sé porqué me entró la bala", explicó.

El enojo de Mariela Fernández en Crónica TV

La periodista mantuvo un tensa discusión con la producción por una placa errónea, altercado verbal que terminó a los gritos y con la conductora yéndose del estudio de televisión. El episodio, que tuvo lugar este martes por la mañana, se viralizó en redes sociales.

La tensión comenzó a palparse mientras el periodista Fabio Vallejo hablaba sobre el partido que Boca disputará ante Alianza Lima (Perú) en La Bombonera para obtener la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En un tramo del análisis de Vallejo, puede escucharse a Fernández mientras despotrica de fondo.

“No lo presentó... La puta madre (sic)”, reniega antes de que le corten el micrófono. A pesar de los ruidos y murmullos, el periodista deportivo continuó con su explicación respecto de qué ocurrirá si el conjunto de Fernando Gago no gana de local. “Pero cambiame la cucaracha”, interrumpe la conductora nuevamente.

“No me puede cagar a pedos (sic) de esta manera”, insiste Fernández mientras dialoga con un integrante del control. Ese fue su último comentario al tiempo que Vallejo se encontraba en pantalla. Pero la polémica no terminó allí. Cuando su colega cerró el segmento deportivo, Fernández aparecería en cámara bastante ofuscada.

“Muy bien Fabito... A las siete menos cuarto... Maru...”, dice el co-conductor Gustavo Chapur, dándole pie a la compañera. “23 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires”, dice la periodista y se predispone a dar el pronóstico extendido. Sin embargo, en pantalla, la producción dispuso una placa sobre el estado de los accesos a Capital Federal.

nojada, Fernández soltó en un tono elevado: “Y... vamos a repasar los accesos... ¡Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos”. “No te metas...”, intentó contenerla su compañero. Pero ya era tarde. Fue tras aquella frase que la conductora explotó: “No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco”.

“¡No se puede laburar así!”, gritó una vez más y, en medio de ese ataque de furia y llanto, abandonó el estudio. “Bueno, tranqui, tranqui. No pasa nada mi amor... Son días, son días. Todos laburamos mucho... y bueno...”, dijo Chapur para calmar las aguas y antes de mandar al programa a una tanda publicitaria.

FUENTE: minutouno.com