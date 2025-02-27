La Justicia ordenó a Wanda Nara reintegrar sus hijas a Mauro Icardi

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos, esta vez con un fallo que involucra directamente a sus hijas. La conductora deberá entregar a Francesca e Isabella a su padre por un período de al menos 15 días, de lo contrario, podría enfrentarse a una sanción económica de 80 millones de pesos.

Días atrás, el Juzgado Civil N°85 había determinado que Nara no estaba en desacato por no restituir la tenencia de las niñas al jugador del Galatasaray, ya que aún se esperaba una resolución sobre la custodia definitiva. Sin embargo, la situación cambió y ahora la justicia estableció un plazo de tres días para concretar la reunificación de las menores con su padre.

El Juzgado Civil 106 dispuso "de manera urgente y sin más trámite el reintegro de las niñas Francesca e Isabella Icardi a su padre, el Sr. Mauro Icardi, a fin de poder compensar los 15 días corridos de vacaciones que las menores se vieron impedidas de poder gozar con su padre". Además, en caso de incumplimiento, el fallo establece una multa de 80 millones de pesos que será destinada al Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez.

Ambos progenitores se encuentran actualmente en Estambul, donde Icardi viajó junto a su actual pareja, Eugenia "La China" Suárez para cumplir con algunas obligaciones con su equipo de fútbol. La justicia concedió un plazo de 72 horas para que tanto Nara como el futbolista regresen a Argentina y se concrete la entrega de las menores.

Por su parte, Nicolás Payarola, abogado de Nara, sostuvo que su clienta había facilitado diversas oportunidades para que las niñas pudieran compartir tiempo con su padre, como en su cumpleaños o en el de una de sus hijas. Sin embargo, el futbolista habría pospuesto los encuentros por cuestiones de agenda.

FUENTE: minutouno.com