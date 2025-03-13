Polémicos dichos de Emilia Mernes tras decidir mudarse a Miami: "Muertos de hambre"

Cuando todo parecía estar calmado, Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de las críticas por unos polémicos dichos y generó un gran debate en las redes sociales.

Días atrás, la artista había contado que tomó la decisión de mudarse a Miami para tener mejores oportunidades en su carrera musical. “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”, expresó en una entrevista con Billboard.

Y, agregó: “A nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos”.

En medio de este panorama, Emilia subió un vlog a su canal de YouTube, donde mostró su pasó por Brasil, y dejó una polémica frase, que desató la furia de la gente en las redes sociales.

Mientras disfrutaba del funk brasilero, un ritmo musical que está sonando cada vez más en Argentina, Mernes dijo algunas palabras que no pasaron desapercibidas. "Zecca, hay que venir a vivir acá", dijo mirando a cámara y tomando un trago.

"No, te van a cancelar", se escucha que dicen detrás de cámara y entre risas. "Eu, yo nunca dije que iba a ir a vivir a Miami. Manga de muertos de hambre", lanzó Emilia Mernes para sus haters.

Acto seguido, se rió y siguió disfrutando de la noche junto a sus allegados. Como era de esperarse, en cuestión de minutos, el video se viralizó en las redes sociales y provocó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, que no les agradó este mensaje.

"Emilia Mernes diciéndoles “muertos de hambre” a los argentinos que le dijeron vende patria por irse a vivir a Miami", "Cómo se olvidan algunos de donde vienen... amiga sos del interior y tus papás son panaderos que mierda tratas a la gente de muertos de hambre ni que fuera que naciste en la élite argentina" y "Con razón no la dejan hablar los de su equipo, si cuando abre la boca la caga", fueron algunos de los mensajes que se pudieron ver.

