Filtran chats sexuales de Maxi López sobre la China Suárez

En las últimas horas, salieron a la luz mensajes de una conversación que mantuvo en los últimos meses Maxi López con una modelo y en esos chats el ex de Wanda Nara confirma un vínculo amoroso con la China Suárez.

Juan Etchegoyen mostró todas las pruebas. “Yo lo que me pregunto es si hubo algo alguna vez entre la China Suárez y Maxi López porque tengo en mi poder chats que comprometen al ex de Wanda Nara y lo vinculan a la novia de Mauro Icardi”.

“En estos días entre otras cosas en este programa la infidelidad de Maxi a Daniela Christiansson porque tengo chats que son de diciembre y enero pasado que son subidos de tono que mantuvo López con una mujer del medio que ahora te voy a dar el nombre”, añadió Etchegoyen antes de seguir contando sus datos.

Y manifestó: “Todo me llega a mí por esta mujer que protagonizó conversaciones muy jugadas con el ex futbolista de River. Hoy voy a ir con la primera parte de este material muy escandaloso”.

“Esta mujer es modelo. Se llama Luah Martínez y no sólo me asegura detalles muy fuertes de su vínculo con Maxi sino que también tiene cómo comprobarlo. Yo hoy acá te voy a mostrar una serie de chats que me llegaron donde Maxi López le dice a Luah que tuvo relaciones sexuales con Eugenia la China Suárez. No especifica ni cuándo ni cómo pero ya el dato es terrible”, sostuvo el periodista.



Y agregó: “Ahí estás viendo el chat de Maxi con Luah donde le habla de la China Suárez, dice y confirma que tuvo un vínculo sexual con la actriz. Fíjate que habla de Wanda y Mauro. Dice Maxi en este chat ‘ni él ni ella lo saben’ y remata con una frase contra Icardi lapidaria. Maxi dice en este chat ‘le gusta lo usado al crack’”.

“Repito. Este chat es del 12 de enero de este año, justo por esos días yo confirmé la ruptura amorosa de Maxi con su esposa sueca Daniela Christiansson”, dijo Etchegoyen que luego remató con otro chat.

“Lo que estás viendo ahí es un chat donde Luah le manda algo que cocinó a Maxi y él le contesta:´Linda, simpática y encima cocina´ y en otros de los mensajes Maxi le dice a Luah ´Te quiero en mi mesita de luz´“, concluyó.

FUENTE: minutouno.com