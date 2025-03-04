Eial Moldavsky contó intimidades del romance que mantuvo con Lali Espósito

Eial Moldavsky se convirtió en el blanco de fuertes críticas tras la viralización de un video en el que habla de su intimidad con Lali Espósito.

Aunque el conductor de OLGA evitó nombrar a la artista, confirmó que tuvieron un fugaz romance.

Si bien la conversación se dio la semana pasada en una emisión de Sería Increíble (OLGA), el video cobró notoriedad en redes sociales recién esta semana.

Allí, los usuarios de X (ex Twitter) criticaron fuertemente al hijo de Roberto Moldavsky por contar detalles de la intimidad entre él y Mariana Espósito.

Todo comenzó cuando Eial reveló que, hace un par de años, una mujer lo había invitado a irse a vivir con ella a España durante ocho meses, ya que ella debía viajar por trabajo.

Nati Jota y Homero Pettinato le pidieron pistas de la identidad de esta persona y Moldavsky precisó: "Actriz, verificada (en redes sociales), famosa clase A".

Luego de que dijera esto, sonó la introducción del tema Disciplina de Lali Espósito, dando a entender que se trataba de ella.

Cabe recordar que la ex Casi Ángeles grabó en ese país la serie Sky Rojo que protagonizó para Netflix entre el 2021 y el 2023.

Eial Moldavsky y Lali Espósito, juntos en una fiesta en 2023. Foto: Instagram. Archivo.Eial Moldavsky y Lali Espósito, juntos en una fiesta en 2023. Foto: Instagram. Archivo.

Sus compañeros le pidieron más detalles sobre esa relación y Moldavsky profundizó: "Nos conocimos en un evento, pegamos muy buena onda, fue en el 2021, después del evento fuimos a una cita que sale muy bien".

Respecto a lo que pasó en aquel primer encuentro con la cantante, el influencer contó con detalles: "Vamos a un bar de Microcentro, vamos a mi casa, duerme en casa desnuda, le hago una minipenetración y me practicó sexo oral".

"Hasta que me dice que se va en dos semanas a España, que vaya con ella, fue muy osado", aseguró respecto al pedido que le habría hecho la actriz, que actualmente está en pareja con Pedro Rosemblat.

En ese momento, Homero interrumpió a su compañero para revelar la identidad de la protagonista de la historia: "Chicos, es Lali".

Eial no hizo ningún comentario sobre eso y continuó su relato: "Tuvimos una conversación a las dos de la mañana con ella diciéndome que vaya, que ella se ocupaba de todo, que era un planazo vivir ocho meses en Madrid".

Las críticas a Eial Moldavsky por hablar de su intimidad con Lali Espósito

Cuando este video se hizo viral, los cuestionamientos al influencer por revelar detalles de su vínculo amoroso con la cantante no tardaron en llegar.

El conductor de OLGA se volvió tendencia en la red social X (ex Twitter), donde los usuarios criticaron la forma en la que habló de la artista en público.

Los cuestionamientos fueron tantos que Eial terminó poniéndole candado a su perfil.

