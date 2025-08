Ricardo Darín apuntó al Gobierno tras el estreno de El Eternauta: "No lo van a conseguir"

Este miércoles 30 de abril, "El Eternauta" vio la luz en Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Más allá de la conocida historia, que ahora fue llevada en formato serie a la pantalla chica, la presencia de Ricardo Darín como protagonista es el ingrediente perfecto para decidirse a verla.

Tras el lanzamiento, el reconocido actor fue entrevistado en C5N y dejó un contundente mensaje para el gobierno de Javier Milei: "No podés enterrar la cultura de un país", dijo el artista, dejando en claro su postura luego de que la gestión libertaria decidiera desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

Ante la postura libertaria, Darín señaló: "Eso necesariamente se va a tener que modificar, necesariamente. Yo creo, espero, que haya un momento de reflexión, más allá de dudas y posiciones tomadas, y de cosas que se dicen que, aparentemente, son muy férreas e inamovibles, que asustan... creo que este es un momento bisagra, un momento en el que necesariamente tiene que aparecer la reflexión".

"Y decir 'ok, dijimos e hicimos esto, propusimos esto, lo vamos a revisar', porque no podés enterrar la cultura de un país... No es que no podés, no lo vas a conseguir", cerró.

FUENTE: minutouno.com