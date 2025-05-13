Delfina Wagner denunció a Alfa por hostigamiento y amenazas

Durante los últimos días, Delfina Wagner usó sus redes sociales para exponer a Walter "Alfa" Santiago, ex Gran Hermano. La influencer acusó a su ex pareja de molestarla y mandarle varios mensajes insultándola tanto a ella como a su familia.

A raíz de esto, la situación parece que no se calmó y la joven decidió denunciar ante la Justicia a Alfa por supuesto hostigamiento y amenazas. A través de su cuenta de X (antes Twitter), hizo un contundente descargo sobre todo lo que está viviendo.

Wagner hizo la denuncia en la Comisaría de Tigre Seccional VI, y desde las redes de El Ejército de LAM compartieron el documento que detalla las presuntas situaciones de maltrato psicológico que habría sufrido tras haberse separado hace dos años.

“Walter le mandaba mensajes a la dicente, donde a veces le refería insultos o degradaba su persona”, se puede leer en la copia del documento que publicó la cuenta del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito.

En su descargo, Delfina expresó: "Mi mensaje es para todas las chicas, no se dejen nunca maltratar, basurear ni humillar por nadie y si alguien las hostiga, denuncien y expongan todo”.

"El mundo está lleno de tipos como Alfa que se piensan que se las saben todas por ser conocidos, por tener el trabajo que tienen, por haber salido seis meses en un programa o por lo que fuere”, siguió.

“Si se para adelante de la puerta cuando te querés ir, es violencia. Si frustra tus oportunidades laborales por inseguridades suyas, es violencia. Si te trata de loca cuando le reclamás algo con pruebas, es violencia”, sostuvo.

Por último, cerró: “Todas esas situaciones tuve que vivir con este sujeto y me las callé durante mucho tiempo, pero ya no más. Gracias a todos por el apoyo, el cariño y el respeto ante lo que me tocó vivir. Que todo el mundo sepa la basura que es Walter 'Alfa' Santiago”.

FUENTE: minutouno.com