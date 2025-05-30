"La Fábrica de Jingles" lanzó una canción viral sobre Ricardo Darín

Otra canción fue publicada en "La Fábrica de Jingles" sección del programa de Pedro Rosemblat, llamado "Industria Nacional" a través del canal de streaming Gelatina, y en esta oportunidad el tema no solo hizo reír a miles, sino que también se metió de lleno en una de las polémicas virales de la última semana: la que involucra al actor Ricardo Darín y el precio de las empanadas.

Tomando como base musical el reconocido tema “Como Alí” de Los Piojos, el reconocido programa del novio de Lali Espósito, rehizo la letra con su particular estilo, logrando una versión que combina ironía política, referencias actuales y un ritmo pegadizo que rápidamente se volvió tendencia en redes.

La canción repasa con humor el reciente episodio donde Darín comentó en una entrevista su sorpresa ante el elevado precio de unas empanadas, lo que desencadenó una oleada de memes, debates y respuestas cruzadas sobre la inflación y el costo de vida en Argentina. Gelatina no dejó pasar la oportunidad y lo convirtió en un nuevo hit: "Cuarenta mil ocho pesos salieron las empanadas de Darin, más caro que un pulpo en Barcelona o comer una foundie en Paris, con lo que cuesta morfar no puedo ahorrar ni un peso en este país"

El jingle, que mezcla crítica social con humor absurdo, fue publicado y de inmediato se llenó de comentarios tales como: "De los creadores de "les hicieron creer que podían comer asado", llega "les hicieron creer que podían pedir empandas", "Tres Empanadas de Darín !!! Ché q lujazo !!!, "Son lo más", Unos familiares vinieron hace poco a visitar y se sorprendieron de lo caro que está la comida. Ellos viven en Madrid y sale más caro comer acá que allá Y nuestros sueldos son bajísimos. Tenemos precios de París o Viena y sueldos de republiqueta. A eso vinieron: Un país para pocos", entre otros comentarios.

FUENTE: minutouno.com