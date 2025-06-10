Conmoción en Corea del Sur: murió el actor y modelo Kim Jong-seok

El modelo y actor Kim Jong-seok murió a los 29 años. Fue encontrado sin vida en su domicilio en Corea del Sur el pasado 4 de junio y hasta el momento no se difundieron detalles sobre las causas del deceso. Su familia lanzó un especial pedido tras su fallecimiento.

Conmoción en Corea del Sur: quién era Kim Jong-seok

La noticia del fallecimiento de Kim Jong-seok causó una gran conmoción en la industria del entretenimiento surcoreano. El artista, conocido popularmente por su participación en el reality de citas “The Skip Dating” emitido por tvN, había participado también como actor de reparto en varios k-dramas como My Roommate is a Gumiho (2021), Nevertheless (2021), The Fabulous (2022) y Queen of Tears (2024).

En paralelo, su carrera estuvo marcada por una importante participación en el mundo del modelaje, donde realizó trabajos que realizó para diferentes marcas de ropa

Además, llegó a ser parte de tapas de revista como la versión ELLE para la edición de Corea del Sur y Esquire. Asimismo, trabajó en colaboración con Tiffany & Co. y Burberry.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia el 6 de junio, día en el que se realizó su funeral privado en Maru Park, en la ciudad de Hanam. Sus restos fueron trasladados al Parque Conmemorativo de Yanggu.

El especial pedido de la familia de Kim Jong-seok tras su muerte

El fallecimiento del modelo y actor surcoreano despertó una ola de especulaciones respecto a los motivos de su muerte.

Una de las versiones hablaba de un supuesto incidente en un edificio de Hanam, debido a que el mismo día de su fallecimiento se observó un importante presencia de policías en la zona en la cual vivía el artista, según indicaron medios surcoreanos.

Otros medios de comunicación especularon que el joven se habría quitado la vida luego de una presunta discusión con su novia, Gyeonggi-do, de acuerdo a lo que mencionó el medio Mathrubhumi.

Ante los rumores, la familia de Kim Jong-seok emitió un comunicado solicitando a los medios y al público a no difundir teorías infundadas.

La hermana de Jong-seok se pronunció a través de las redes sociales, donde si bien agradeció las muestras de cariño, también pidió que cesaran las especulaciones, negó que el joven actor se quitara la vida y aclaró que no hubo intervención policial ni arresto previo al hallazgo de su cuerpo.

