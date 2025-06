La reacción de Lali Espósito cuando cantaron contra Javier Milei en Mar del Plata

En una noche cargada de emoción, música y guiños políticos, Lali Espósito encendió el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata con una multitudinaria presentación en el marco de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama, su más reciente trabajo discográfico.

Luego de agotar tres funciones en el Estadio Vélez —donde ya se habían escuchado mensajes dirigidos a Javier Milei—, la artista volvió a conectar con su público con un show vibrante, en el que no faltaron ni las canciones más coreadas ni los momentos de alto voltaje político.

Durante el concierto, parte del público entonó cánticos contra el presidente libertario. “El que no salta, votó a Milei”, resonó con fuerza desde las tribunas. Lali no ignoró el momento y reaccionó con una frase que rápidamente se volvió viral: “Tal vez aquí adentro hay alguno. Así que respetamos, pero no compartimos”.

El comentario fue celebrado en redes sociales de forma tal que se convirtió en tendencia y reafirmó la postura crítica que la cantante ha manifestado en diversas ocasiones frente al actual gobierno.

FUENTE: minutouno.com