El “me gusta” inesperado que sorprendió a todos en una foto hot de la China Suárez

Las redes sociales a veces dicen más que mil palabras y eso lo sabe bien la China Suárez , quien vive días agitados en Estambul, no solo por su nueva vida junto a Mauro Icardi , sino también por los conflictos familiares que la rodean en torno a los padres de sus hijos y donde salió a la luz cómo se llevan entre ellos Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

En medio de todo eso, una de sus últimas publicaciones muy hot en bikini despertó una alerta inesperada: Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré, le dio like a la foto. El gesto sorprendió a más de uno, no solo por tratarse de la novia de un ex de la China, sino también por el contexto actual de la actriz.

Suárez mantiene fuertes tensiones con otro de sus ex, Benjamín Vicuña, con quien enfrenta una disputa legal por el permiso de viaje de sus hijos. En ese marco, el “me gusta” de Pardo fue leído como un gesto de cordialidad o incluso de respeto hacia Eugenia.

La publicación en cuestión mostraba a la actriz posando con una bikini roja en la lujosa casa de Icardi en Estambul, misma propiedad que antes compartía con Wanda Nara. Lejos de ignorar a sus detractores, la China recogió el guante de varias críticas en los comentarios y respondió con su ya conocida ironía.

A quienes le dijeron que siempre tiene “cara de orto”, contestó: “Es verdad. En las fotos pongo cara de orto”. También ironizó sobre supuestos rumores de embarazo y sobre su presencia en Turquía. Pese al glamour del lugar y su aparente felicidad, Suárez no dejó pasar la polémica que mantiene con Vicuña.

Hace pocos días lo llamó con sarcasmo “El papá del año” y ventiló problemas pasados de su relación, desde falta de apoyo económico hasta infidelidades. Mientras tanto, Cabré parece mantener un perfil más bajo, enfocado en su relación con Pardo, con quien planea casarse en diciembre.

El detalle que muchos no pasaron por alto es que la hija que la China tiene con Cabré no viajó a Turquía, lo que indica cierta coordinación o respeto entre los ex: ¿Podría ese like ser un guiño a una buena convivencia familiar? En este caso, un simple "corazón" bastó para disparar nuevas teorías.

Fuente: Paparazzi.