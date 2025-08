La profunda reflexión de Emilia Mernes sobre la perfección

Tras el lanzamiento de su último álbum .mp3, Emilia lanza al mundo perfectas, su nuevo disco, en el que se incluyen temas como el ya conocido éxito blackout, en colaboración con TINI y Nicki Nicole, y nuevas canciones como beautiful junto a Valentina Zenere, además de servidora, que la artista ha ido adelantando en las últimas semanas. Dentro del conjunto de canciones, predominan los sonidos pop urbanos y un estilo coherente con la propuesta artística que Emilia ha venido desarrollando.

Sin embargo, perfectas rompe con lo que tenía acostumbrados a sus fans. Esta balada, que cierra el disco, se presenta como una crítica social en la que la cantante se muestra más sincera que nunca. Ya lo había anticipado en Instagram: este nuevo trabajo incluiría crítica e ironía hacia los estereotipos que comúnmente se le atribuyen, como esa imagen que reduce su valor a ser “guapa” o a ser únicamente “un producto”.

En este álbum, Emilia lanza un mensaje claro: “no hay forma de ser perfectas” y “la perfección no existe”. Esas frases resumen el espíritu de perfectas, donde visibiliza una realidad compartida por muchas mujeres, no solo dentro de la industria musical, sino en general.

Desde el primer verso de este nuevo tema, Emilia deja en claro que la imagen idealizada que proyectan sobre ella no refleja quién es realmente. Aclara que se trata de una estética que le gusta, pero no la define por completo. La artista se presenta como una mujer común, con inseguridades, dudas y una autoestima que ha tenido que construir con esfuerzo. En esta nueva faceta, no pretende ser inalcanzable ni seductora, sino mostrarse tal cual es: frágil y humana.

Al comenzar el videoclip, escuchamos a Emilia hablando, y poco después la vemos grabando un video para sus redes sociales en el que dice: "¡Hola! Soy Emilia. Dame like, 'seguime', 'compartime', 'editame', 'consumime'. Estoy a tu servicio. Y si quieren usarme para vender su producto, siempre estoy disponible. ¡Besos! ¡Love you!"

Este mensaje funciona como una representación irónica no solo del mundo de los influencers, sino también de los artistas: figuras que pueden convertirse en una publicidad constante o en "esa muñeca" que la industria adapta a su conveniencia para proyectar la imagen que buscan las discográficas y los mánagers, porque es lo que vende.

Una vez termina ese discurso, aparece una Emilia completamente distinta. Con gesto apagado y mirada baja, comienza a quitarse el maquillaje y la ropa llamativa, justo en el momento en que empieza la canción.

