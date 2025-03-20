†

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Querido Tío Aquiles. Desde lejos, pero cerca del corazón, te decimos hasta siempre! Tus sobrinos Jorge y Carina, Bautista y Cecilia, Benjamín y Guadalupe. c/476

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Aníbal Malvido, Irma Alba Farizano de Malvido, hijos y nietos, participan con gran pesar el fallecimiento del querido amigo Aquiles y acompañan a su familia en tan doloroso trance. c/477

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro y familia despiden con pesar al querido amigo, acompañando en éste momento de dolor a sus hijos y nietos, agradeciendo oraciones en su memoria. c/473

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Ramiro Fernández Llano y Celina María Monzón, junto a sus hijos Constanza María, María Guillermina y Juan Martín participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Tío Aquiles y acompañan en este doloroso momento a sus primos Sopi, Buchi, Aqui y Tori, elevando una oración en su memoria por su eterno descanso. c/665

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. María Luz López Llano y su hijo Máximo Quezel participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Aquiles y acompañan en este doloroso momento a Sopi, Buchi, Aqui y Tori, elevando una oración en su memoria por su eterno descanso. c/665

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Sopi querida, te acompañamos a vos y hermanos en tan triste momento. María del Carmen Llano e hijos. c/474

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Bodi y María Antonia Popescu y sus hijos Cristian y Victoria Bogdan Adrian y Ana participan con dolor la partida de su querido amigo Aquiles y acompañan con cariño a sus hijos y nietos. c/475

AQUILES SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Su colega la encargada Titular del Registro Automotor Corrientes N. 2, Teresita Romero de Contte, y sus colaboradores participan con pesar el fallecimiento y acompañan en este momento a su familia. c/480

AQUILES RAUL SOLARI

Falleció el 19/03/2025. La Sociedad Rural de Corrientes (SRC) participa con pesar el fallecimiento del padre de su Socia María de los Ángeles Solari, rogando una oración por su descanso eterno.

AQUILES RAUL SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Enrique y Elvira Lotero, sus hijos Martin, Cecilia, Carlos y Florencia Roca, sus nietos Benjamin, Catalina y Segundo, participan con inmenso dolor la partida de su entrañable amigo y hermano de toda una vida, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso en paz, y acompañando con el cariño de siempre a su querida gran familia. c/478

AQUILES RAUL SOLARI

Falleció el 19/03/2025. María Inés y Severo Gómez Cullen, hijos y nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio San Juan Bautista. c/481

AQUILES RAUL SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Querido amigo con los que compartimos tantos momentos felices, te vamos a extrañar mucho. Fernando y Ana Mantilla. c/472

AQUILES RAUL SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Gustavo García y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor. c/472

AQUILES RAUL SOLARI

Falleció el 19/03/2025. Gustavo Lorenzo Brisco, María lucia Tabeni de Lorenzo Brisco, sus hijos Gustavo Federico (a), María Florencia (a). Milagros Ma. Pagani (a) y Juan Pablo Scasserra (a) participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Aquiles y acompañan a sus familiares en su dolor, elevando una oración en su memoria. c/471