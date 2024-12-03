†

RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024. Jorge Benchetrit y su esposa Lila Ruiz, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. c/020

†

RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024. El Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano y Sra., participan con profundo pesar de su fallecimiento, rogando cristiana resignación para sus familiares y seres queridos.

†

DR. RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024. La Comisión Directiva de la Comparsa Ara Berá participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria. c/028

†

RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024.Ernesto Seoane Riera , Edith Ercilia T. Mohando de Seoane Riera, participan su fallecimiento. Acompañan su madre Zulema, Zulma, hijos y sobrinos.