¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

maltrato animal DNU lluvias en Corrientes
maltrato animal DNU lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ALBITA BALBASTRO

Por El Litoral

Sabado, 30 de noviembre de 2024 a las 00:00

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024. Ricardo G. Leconte y Teresita Mendiondo de Leconte y familia, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024. Marta Sánchez de Bustamante y familia participan su muerte con profundo dolor y piden una oración en su memoria. c/558

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024. Ramon, Dulce María Toma Diaz Ulloque y Juan Luis Binda participan con pena su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria. c/996

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD