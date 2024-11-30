†

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024. Ricardo G. Leconte y Teresita Mendiondo de Leconte y familia, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

†

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024. Marta Sánchez de Bustamante y familia participan su muerte con profundo dolor y piden una oración en su memoria. c/558

†

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024. Ramon, Dulce María Toma Diaz Ulloque y Juan Luis Binda participan con pena su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria. c/996