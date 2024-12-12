†

MARÍA EUGENIA ARENGO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. Su abuela Circe Crosta de Queirel, sus hijos José Antonio su esposa Circe Velázquez Dabat, Silvia Beatriz (a) su esposo Jorge Provasi, Rafael Gustavo (a) su esposa Dora Gómez (a), Juan Claudio, Néstor Santiago, su esposa María Teresa Chas Irigoyen, participan del fallecimiento de la querida María Eugenia, rogando por su alma, y acompañando a Mará del Carmen y sus hijos.

†

MARÍA EUGENIA ARENGO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. Su Tío Juan Claudio Queirel, su primo Juan Máximo Queirel, participan con profundo dolor del fallecimiento de “Euge”, rogando por su eterno descanso.

†

MARÍA EUGENIA ARENGO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. Telma Dabat de Velázquez, Vivian y Eduardo Velázquez Dabat y José A. Queirel y Circe Velázquez Dabat participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan a Dios la tenga en su gloria, acompañando a María del Carmen e hijos.

†

MARÍA EUGENIA ARENGO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. Sus tíos José A. Queirel y Circe Velázquez Dabat participan con mucha pena la partida de Euge. Acompañan con oraciones a Ma. del Carmen, Lauri, Andrea, Robertito, Mariano, Juan Ignacio (a), Agustín (a) y Juan Pablo. Ruegan por su eterno descanso.

†

MARÍA EUGENIA ARENGO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/12/2024. La Asociación de Agentes de Propaganda Médica Seccional Corrientes, participa con profundo pesar, por el fallecimiento de Eugenia Arengo. Nuestras más sinceras condolencias a toda la familia Arengo. Que brille para ella la luz, que no tiene fin.