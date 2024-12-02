¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
Funebres

DR. RICARDO RASMUSSEN

Lunes, 02 de diciembre de 2024 a las 00:00

DR. RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024. El Instituto de Cardiología de Corrientes y la Fundación Cardiológica Correntina participan con profundo dolor el fallecimiento de Ricardo, ex Director del ICC, gran profesional y una excelente persona, supo cosechar el afecto de todos. Rogamos una oración por su eterno descanso y mucha paz para su familia.

RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024. Juan José Meana Carbajal, su señora María Silvia Romero Pucciariello e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

RICARDO RASMUSSEN

Q.E.P.D.

Falleció el 01/12/2024. Eduardo Burgos, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento elevando al Cielo una oración por su eterno descanso. Que el Señor conceda a familiares y amigos cristiana resignación.

