†
ALBITA BALBASTRO
Q.E.P.D.
Falleció el 25/11/2024. Laura Alicia Majul y María Laura Krujoski Majul participan el fallecimiento de la querida Albita y ruegan al Señor la tenga en su gloria, acompañando a su querida familia. c/574
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
ALBITA BALBASTRO
Q.E.P.D.
Falleció el 25/11/2024. Laura Alicia Majul y María Laura Krujoski Majul participan el fallecimiento de la querida Albita y ruegan al Señor la tenga en su gloria, acompañando a su querida familia. c/574