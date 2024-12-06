¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ALBITA BALBASTRO

Por El Litoral

Viernes, 06 de diciembre de 2024 a las 00:00

ALBITA BALBASTRO

Q.E.P.D.

Falleció el 25/11/2024.  Laura Alicia Majul y María Laura Krujoski Majul participan el fallecimiento de la querida Albita y ruegan al Señor la tenga en su gloria, acompañando a su querida familia. c/574

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD