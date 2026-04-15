La fuerte tormenta produjo la caída de árboles y voladura de techos en Paso de la Patria

Corrientes fue atravesada por intensas lluvias que fueron protagonistas durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. En Paso de la Patria la tormenta provocó la caída de árboles y voladura de techos.

Cabe recordar que para el martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un alerta naranja. Las condiciones adversas provocaron inconvenientes en otros puntos de la provincia, como Itatí.

Caída de árboles

Además de la intensa lluvia, se registraron ráfagas de viento que afectaron a los árboles. En inmediaciones de las calles Libertad y Lavalle se produjo la caída de un árbol sobre la calzada.

Esta situación fue solucionada durante la mañana de este miércoles donde trabajadores municipales cortaron el árbol y sus piezas dispersas sobre la calle para poder despejar el paso del tránsito.

Voladura de techos

En otro punto de la localidad se produjo la voladura del techo de una vivienda, el cual cayó sobre la propiedad de un vecino.

Por este caso, no se reportaron heridos, solamente daños materiales.

Actualmente el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su pronóstico y lanzó un alerta amarillo para el sur de la provincia. Aún así, se espera que durante el resto de la jornada continúen las lluvias.