Sin Moyano: desde la cúpula de la CGT aclaran que “no hay riesgo de ruptura"

La renuncia de Pablo Moyano a la CGT sorprendió más a los ajenos que a los propios. Y es que en la central obrera ya se veían venir que el referente de Camioneros daría un paso al costado. Las diferencias con los otros dos integrantes (Héctor Daer y Carlos Acuña) del hasta ahora triunvirato de la Confederación General del Trabajo eran evidentes, y la negativa a hacer un paro general en los próximos días precipitó la salida.

Ahora, la CGT deberá encontrar rápidamente un reemplazante al hijo de Hugo Moyano. En principio, es una decisión que debe tomar el sindicato de Camioneros, puesto que quien se fue es el dirigente y no el gremio.

“El que dejó la CGT fue Pablo y no el gremio de Camioneros”, aclaró a TN un dirigente alineado con la cúpula de la central obrera. Además, intentó bajar el dramatismo y señaló que “es algo que ya pasó muchas veces en la historia de la CGT”.

Respecto del impacto de la salida de Pablo Moyano, otro referente de la CGT indicó a este medio que es muy pronto para saberlo. “Seguro que tiene un significado, pero con el correr de los días se verá”, expresó.

“Era un tema que estaba al caer. Las desinteligencias también fueron con su organización”, apuntó a TN una voz autorizada entre los popes de la CGT. Además, aseguró que ahora esperarán con calma a que Camioneros “designe a otro compañero”.

Y una aclaración importante: “No genera ninguna debilidad en la CGT esta salida. Genera solo un rato de opinión pública, donde alguno pensará en la ruptura, pero ruptura no va a haber”. Se espera que el martes Camioneros defina al sucesor de Pablo Moyano en el triunvirato de la central obrera.

El ala dialoguista de la CGT defendió la tregua con el Gobierno y la decisión de evitar la realización de un nuevo paro general el 5 de diciembre, lo que derivó en el alejamiento de Pablo Moyano de la conducción de la central obrera. “No hay ánimo en la sociedad para una medida de esas características”, afirmó Andrés Rodríguez, líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En diálogo con TN, el secretario adjunto de la CGT criticó la decisión del dirigente camionero. “Es desacertada. La CGT tiene un cuerpo orgánico. Las decisiones se toman por unanimidad o por consenso mayoritario. Y hay consenso sobre que el clima no está para un nuevo paro general”, argumentó.

Una salida anunciada y un trasfondo político

Buena parte de la CGT sospecha que detrás de los constantes desplantes del dirigente de Camioneros se esconde una ambición política. “Me parece que Pablo Moyano está muy comprometido con Cristina y Máximo Kirchner”, remarcó a TN un sindicalista de larga data. Incluso sugirió que podría estar buscando una candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

“Esa trama de estrategia que tiene CFK, de confrontación, no coincide con la CGT, ni con la voluntad de Hugo Moyano, que es quien conduce Camioneros”, señaló a este medio una voz de peso en el sindicalismo nacional. Y sentenció: “La renuncia de Pablo no genera volumen político. La CGT no está en crisis, la crisis está en Camioneros, porque no hay coincidencia entre Hugo y Pablo”.

Esta hipótesis tiene un correlato en los gestos de apoyo que recibió Moyano hijo al renunciar a la CGT. “La decisión de Pablo Moyano es para destacar y sin lugar a dudas contribuye a despejar aún más el camino para la conformación de un frente sindical de resistencia que permita frenar las políticas de entrega del Gobierno de Milei”, afirmó en su cuenta de X el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

En la misma línea, Aguiar cargó contra la cúpula de la central obrera, que apuesta a abrir un canal de diálogo con el Gobierno. “Después de la Ley de Bases y de la reforma laboral no hay nada para dialogar. Es momento de confrontar para ganar!”, finalizó. Aguiar es uno de los dirigentes sindicales más opositores al gobierno de Javier Milei.