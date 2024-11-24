Murió Roberto Dromi, figura clave en las privatizaciones del menemismo

El exministro de Obras Públicas de Carlos Menem y ex intendente de Mendoza durante la dictadura, Roberto Dromi murió este domingo a los 79 años como consecuencia de complicaciones en su estado de salud.

El exfuncionario es considerado como el padre de las privatizaciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Menem en la década del 90. Estas abarcaron desde ferrocarriles, telecomunicaciones, hasta el sector eléctrico.

Una de sus mayores intervenciones en la política fue cuando, durante el año 1989, redactó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, la que habilitó la venta de empresas estatales como YPF.

También, en estos años, fue quien pronunció la célebre frase que caracterizó esta época política: “Nada de lo que deba ser del Estado seguirá en manos del Estado”.

Tras el triunfo de Javier Milei, Dromi se acercó al Gobierno para asesorarlo en el proceso de privatizaciones. Mantuvo encuentros también con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Si bien -a diferencia del menemismo en la que Dromi diseñó que el proceso de privatizaciones se encaró a través de una norma especial, con una delegación legislativa, es decir, que el Congreso le delegó el diseño de las reformas al Poder Ejecutivo- Milei logró incluir algunas privatizaciones de empresas públicas en la Ley Bases, el manejo de los decretos y las facultades delegadas que le otorgó el Parlamento se asemejan y tienen la impronta de los 90.

Tras formar parte del Gobierno de Menem, Dromi asesoró a todos las administraciones siguientes, incluso a Néstor y Cristina Kirchner, siempre sobre temas vinculados con las privatizaciones o sobre regulaciones y desregulaciones del Estado.

En su experiencia al frente de cargos públicos suma el haber sido designado intendente de la Ciudad de Mendoza, durante la última dictadura miliar. Además, fue asesor jurídico de la Cámara de Diputados y del Senado.

La Justicia lo investigó por presuntas irregularidades en las privatizaciones y otros hechos de corrupción, pero nunca fue condenado. Además, su estudio jurídico fue allanado por la Justicia en el marco de una causa contra el exministro kirchnerista Julio De Vido por presunta asociación ilícita por la compra de gas licuado.