El consumo no repunta: las ventas en supermercados y shoppings cayeron en septiembre

Pese a la desaceleración de la inflación, el consumo no repunta. Según el Indec, las ventas en los supermercados registraron una caída de 0,4% en septiembre y acumularon un retroceso del 11,6% en lo que va del año. Contra el mismo mes del año anterior, la baja fue de 12,8%.

Las ventas totales a precios corrientes registradas en la Encuesta de Supermercados durante septiembre de 2024 alcanzaron los $1.585.347 millones, marcando un incremento del 173,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Hubo sectores específicos que destacaron por sus variaciones interanuales significativas. Según el informe, los grupos de artículos con mayores incrementos fueron:

Artículos de limpieza y perfumería : 216,5%.

: 216,5%. Verdulería y frutería : 202,2%.

: 202,2%. Lácteos : 199,4%.

: 199,4%. Panadería: 191,4%.

El informe precisó que las ventas a precios corrientes realizadas con medios de pago como billeteras virtuales ascendieron a 132.910.224 miles de pesos, lo que representa el 8,7% del total y muestra un aumento del 388,5%.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron 465.679.046 miles de pesos, lo que representa el 30,4% de las ventas totales y una variación positiva de 245,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, lo abonado con tarjeta de crédito sumó un total de 670.350.965 miles de pesos, lo que representa el 43,7% de las ventas totales y una variación porcentual respecto a mayo de 2023 de 331,7%.

Finalmente, las compras realizadas con efectivo ascendieron a 265.197.647 miles de pesos, lo que representa el 17,3% de las ventas totales y muestra un aumento del 144,4% respecto a mayo del año anterior.

Las ventas en los shoppings registraron una baja de 1,3%

Esta tarde, el organismo también difundió la Encuesta Nacional de Centros de Compras, en donde detalla que el índice de ventas totales a precios constantes registró una baja en septiembre de 2024, con un porcentaje del 1,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios corrientes en septiembre de 2024 reflejaron que los rubros con mayor incremento, según su variación interanual, fueron: “Perfumería y farmacia”, 208%; “Ropa y accesorios deportivos”, 187,2%; “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, 164,8%; e “Indumentaria, calzado y marroquinería”, 158,0%.

En este sentido, los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los shoppings fueron: “Indumentaria, calzado y marroquinería” (38,2%); “Ropa y accesorios deportivos” (15,1%); “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (14,9%); y “Electrónicos, electrodomésticos y computación” (10,8%).

Asimismo, los rubros con mayor incremento en la variación interanual fueron: “Diversión y esparcimiento” (356,1%); “Ropa y accesorios deportivos” (289,0%); “Perfumería y farmacia” (262,2%); y “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (258,2%).