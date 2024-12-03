La autopsia no halló lesiones previas a la caída de la pareja de Cáceres

Raquel "Kelly" Candia (45), la pareja del ex futbolista Fernando "Negro" Cáceres (55), no tenía lesiones previas a la caída de un séptimo piso en un edificio de Ramos Mejía, La Matanza.

Así lo estableció el resultado preliminar de la autopsia, el cual había sido solicitado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas.

Fuentes de la investigación dijeron que el estudio indicó que "no había lesiones previas a la caída" y que Candia tampoco tenía "signos de defensa de una eventual agresión".

"Las lesiones que tiene fueron provocadas por la caída", añadieron.

Esto favorece la situación del ex futbolista de River Plate, Boca Juniors y la Selección Argentina, quien no está imputado en la causa, ya que la familia de la mujer advirtió que había "violencia de género" y lo consideró un "femicidio".

De esta manera, las hipótesis más probables son la de un accidente o de un suicidio, lo cual es rechazado por los allegados a Candia.

"Era una relación bastante agresiva por parte de él. Hay testigos y vecinos de acá que nos contaron que hubo una violencia anteriormente y que se acercaron al balcón y la empujaron y cayó al precipicio”, contó uno de los hermanos.

Otro advirtió: "Hay un culpable. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron”. Y agregó que "es un femicidio".

El cuerpo de la mujer fue encontrado este lunes en el patio interno de una casa lindera al edificio.

Al momento de la tragedia, en el inmueble de la calle Suipacha 360, donde la pareja vivía desde hacía casi un año, solo estaban Candia y Cáceres, que se moviliza en silla de ruedas por las secuelas físicas que le dejó un impacto de bala que recibió en la cabeza durante un asalto.