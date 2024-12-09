¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Parricidio en Vicente López

Comenzó el juicio por jurados a Martín del Rio, acusado de matar a sus padres

El empresario está acusado de doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma y por ser criminis causae,

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 18:36

El juicio por uno de los crímenes más aberrantes de la historia reciente comenzó este lunes. Martín Del Rio, el hombre sospechado de matar a sus padres, José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72) en una casona de Vicente López para supuestamente ocultar el desmanejo económico que había hecho con la fortuna familiar, enfrenta a los jurados y a la jueza técnica del Tribunal N°7 de San Isidro, María Coelho.
La calificación penal aplicada contra Del Rio es la de doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma y por ser criminis causae, es decir, matar a una persona para ocultar un delito previo. La cual tiene una pena de prisión perpetua.
La acusación está dirigida por los fiscales Alejandro Musso, Gastón Larramendi y Marcela Semería. Fue la funcionaria judicial quien hizo el alegato de apertura: “Vamos a probarles que el 24 de agosto de 2022, entre las 17.30 y 18.30, Martín del Rio, actuando sobre seguro, planificando cada movimiento, colocó a sus padres en estado de indefensión y les dio muerte”.
También dijo Semería que Del Rio hijo “no pudo sostener más las mentiras que llevaba a cabo por su impulso y avaricia” y, entonces, “en vez de hablarlo con ellos, con quienes de sus entrañas le dieron la vida”; él “prefirió matarlos”. Para la acusación, “no fue un acto impulsivo sino pensado”.
Por la querella, representando a Santiago del Rio, están los abogados Félix Linfante y Marcelo D’Angelo. El primero de los letrados tomó la palabra y dijo que los crímenes fueron “un plan diseñado con anterioridad” y anticipó que mostrarán un análisis de horarios que será “determinante y lapidario”.
Una de las primeras en declarar en el juicio fue Nina Aquino, la ex empleada del matrimonio asesinado en Vicente López y por el que Martín del Río llega a juicio oral, dijo estar “muy segura” de que el culpable de los crímenes de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso es su hijo menor.
A principios de la investigación Aquino estuvo detenida acusada de ser la supuesta entregadora, pero 13 días después sus abogados lograron que sea liberada y sobreseída ante la falta de pruebas en su contra.

