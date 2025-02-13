El Gobieno busca la eliminación del DNI no binario y la reforma de la figura de femicidio

El Gobierno analiza eliminar el DNI no binario por decreto y define los cambios a la figura de femicidio. Se trata de las medidas que prepara el Ejecutivo contra la “agenda LGBT”, que profundizará con el envío de un proyecto en el inicio de las sesiones ordinarias.

La Casa Rosada asegura que tiene una serie de reformas en carpeta para avanzar a través de decretos y resoluciones en el Boletín Oficial. “Estamos analizando en qué momento y de qué forma oficializarlas. Lo tiene que definir el Presidente”, expresan en Nación.

La mesa chica de Casa Rosada busca eliminar todas las normativas que incluyan “discriminación positiva sobre minorías”. Es por eso que un sector del oficialismo investigó las implicancias legales que conllevaría prohibir la participación de las personas trans en el deporte femenino tras la medida del mandatario estadounidense, Donald Trump.

En Balcarce 50 sostienen que la derogación de la Ley 27.636 -que fija el 1% de los cupos para personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado- junto con la baja de Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (27.412) irán en el proyecto de “igualdad ante de la ley”.

Lo mismo aplica para la Ley Micaela (27.499), que fue sancionada en 2018 y establece capacitaciones obligatorias en perspectivas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia.

El Gobierno está trabajando además en las modificaciones a la figura de femicidio del Código Penal, que fue incorporada a través de la Ley 26.791. En Nación aseguran que realizarán cambios en el artículo 2 y 3 para “equiparar las penas en ambos sexos”. Es por eso que quitarán la diferenciación entre hombres y mujeres del articulado.

“El problema de la ley actual es que tenés que comprobar que el homicidio fue realizado por odio a las mujeres, lo que entendemos que es muy poco probable. Queremos que aplique de igual forma en ambos casos”, expresan en Nación.

La Casa Rosada ya modificó la Ley de Identidad de Género (26.743) para prohibir los procesos de hormonización en menores y prepara otro decreto para eliminar el financiamiento estatal de los cambios de género en mayores. “Es parte de la agenda en la que estamos trabajando para las próximas semanas”, adelantaron en Balcarce 50.

Fuente: TN