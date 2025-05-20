Reforma al Código Aeronáutico: menos personal y uso de aviones extranjeros

El Gobierno reformó el Código Aeronáutico con el objetivo de “simplificar y desregular normas obsoletas con más de 55 años de antigüedad” y para “una mayor libertad del sector aéreo”.

La modificación se realizó a través del decreto 338/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. El texto precisa que se busca desburocratizar la industria para consolidar la apertura del mercado aerocomercial argentino.

La decisión, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación, “moderniza la normativa existente y se encuentra en concordancia con la Política de Cielos Abiertos impulsada por el Presidente Javier Milei”.

“La actualización promueve una mayor modernización del sector aéreo y la simplificación de trámites de la industria aerocomercial facilitando el ingreso, no solo de nuevas líneas aéreas, sino también de operadores de rampa y otros servicios aeroportuarios”, señalaron desde el Ejecutivo.

En ese sentido, plantearon que las medidas “representan un beneficio para empresas y pasajeros, con una mayor conectividad y más opciones de vuelo”, priorizando la seguridad operacional del sistema.

Las modificaciones introducidas en el Código Aeronáutico

En el decreto se leen las siguientes modificaciones:

Se incorpora la posibilidad de que puedan matricularse aeronaves mediante mayor libertad contractual, es decir, las partes tienen autonomía para acordar los términos del contrato, ya sea que este se celebre en Argentina o en el extranjero. Dicho contrato deberá inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves; y cumplir con los recaudos exigidos por el Código Aeronáutico. Por ejemplo: se alquila una aeronave con matrícula extranjera y puede usarse en una empresa argentina o de manera particular.

Se formaliza la eliminación del requisito de las 2/3 partes del directorio de nacionalidad argentina en la constitución de sociedades, que deseen operar en el sector aeronáutico. De esta manera se transparenta la constitución de determinadas sociedades de capital extranjero que antes tenían que ser representadas por terceras personas.

Se mantiene como punto de conexión el domicilio legal en Argentina. A partir de ahora, solo habrá jefe de aeródromo público donde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lo exija, eliminando funciones duplicadas en algunas dependencias. El Estado seguirá manteniendo la competencia de regulación, inspección y vigilancia.

La medida simplifica y desburocratiza la presentación en instancias duplicadas por parte de los operadores aerocomerciales; de, por ejemplo, libros de actas, y la ajusta a lo que exige el Código Civil y Comercial de la Nación, y las normativas pertinentes.

La Anac permitirá la utilización de aeronaves de matrícula extranjera, en concordancia con el resto del Código Aeronáutico y las políticas de Cielos Abiertos, formalizando de esta manera, la eliminación de la garantía de tripulación y asistencia argentina en las aeronaves que operan en Argentina.

Las programaciones (itinerarios) serán informadas y el operador aeroportuario coordinará directamente con las aerolíneas. Antes tenían que ser aprobadas por el Ejecutivo Nacional. Además, se eliminan las referencias tarifarias.

Se simplifican las autorizaciones aerocomerciales de trabajo aéreo para desburocratizar el sector y favorecer la competencia, sin afectación de la seguridad operacional.

Se derogan los artículos 106 y 111 del Código Aeronáutico y sus modificatorias, eliminando la obligación de contar con personal argentino en los servicios aerocomerciales argentinos, y el derecho de preferencia a favor del Estado por el cual ante la expiración de las actividades de una empresa, el mismo tenía derecho a adquirir directamente, las aeronaves, repuestos, accesorios, talleres e instalaciones, a un precio fijado por tasadores designados uno por cada parte.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida y lo compartió en sus redes sociales. “El primero de los dos cambios centrales introducidos es que ya no se necesitará obtener autorización para cada ruta en los tramos domésticos. Las rutas que las aerolíneas vuelen quedarán habilitadas al obtener la autorización como operador y ya no requerirán ninguna autorización posterior (si deberán informarlas). Si volar es bueno: ¿para qué debería haber un trámite para hacerlo? Vuelen pues", escribió.

En ese sentido, aseguró que estas medidas brindarán mayor flexibilidad al mercado. “Ejemplo: ante una final de la Libertadores en Santiago del Estero las empresas podrán reorientar la demanda al mercado sin necesidad alguna de requerir autorización del Estado para hacerlo”, detalló.

“También se extiende una práctica estándar en las operaciones internacionales a las operaciones de cabotaje. Un vuelo de American opera, por ejemplo, con su tripulación de Estados Unidos. Ahora también se permite que GOL haga San Pablo-Buenos Aires-Bariloche con su tripulación de origen sin tener que cambiarla en la escala. Es decir, que se podrá volar doméstico con tripulación extranjera. Esto abaratará significativamente los costos de los segmentos locales, sobre todo de aquellos que operan en combinación con conexiones internacionales", ejemplificó.

TN