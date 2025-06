YPF anunció un aumento del 3,5% desde el martes

YPF anunció un aumento del 3,5% en sus combustibles que comenzará a regir a partir del 1° de julio en todas sus estaciones de servicio del país. Según informó la empresa estatal la actualización se realizó tomando los parámetros ya conocidos como precio internacional del petróleo, tipo de cambio, impuestos a los combustibles y precios de los biocombustibles.

Además la compañía informó que se implantará un precio diferencial en todas las estaciones de servicio del país durante la noche (0 a 6 AM) con descuento del 3% para pago mediante APP YPF.

Por su parte, la modalidad de autodespacho se extenderá a las 24 hs. en aquellas estaciones de servicio habilitadas y tendrá un beneficio adicional del 3%; llegando a un 6% de descuento durante la noche (3 por franja horaria y 3 por modalidad), abonando con la APP YPF.

YPF también informó que trabaja activamente para ampliar la red de estaciones con autodespacho en todo el país, con el objetivo de alcanzar al 50% del total en los próximos meses, de acuerdo con la demanda y adopción del sistema por parte de los consumidores. No obstante, esta modalidad no estará disponible en las provincias de La Pampa, Jujuy y Buenos Aires, debido a restricciones legales locales, por lo que en esas jurisdicciones no se aplicará el beneficio del 6%.

Este nuevo enfoque representa un cambio cultural en la gestión de precios de los combustibles en Argentina, impulsando una mayor participación del cliente, que ahora podrá decidir cómo, cuándo y dónde cargar combustible de forma más conveniente.

Minuto Uno