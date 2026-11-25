En la investigación que busca esclarecer el accidente donde un efectivo de la Policía de Chaco murió, apareció el nombre de un periodista, quien fue detenido mientras avanzan las pericias sobre su vehículo.

Se trata de Romildo Ramón Lavia Rachz, corresponsal regional y fundador de FM Los Ángeles, quien quedó detenido tras un allanamiento en el que se secuestró material clave para esclarecer la muerte de Sandoval.

El periodista ya designó abogado defensor mientras la Fiscalía aguarda pericias sobre vehículos e imágenes.

Detención y allanamiento clave en El Impenetrable

La investigación por la muerte de Sandoval dio un giro contundente con la detención de un referente mediático de la región norte del Chaco.

Lavia Rachz, un reconocido comunicador de El Impenetrable chaqueño, es apuntado por la Fiscalía a cargo del caso.

Los investigadores consideran que el material secuestrado durante el allanamiento aportará datos determinantes para esclarecer las circunstancias que rodearon el atropellamiento y muerte de Sandoval.

Defensa designada y pericias en curso

Con el comunicador ya privado de su libertad, el expediente avanza hacia la etapa de análisis técnico de las pruebas recolectadas.

Trascendió que Lavia Rachz designó como defensor particular al abogado Rodolfo Efraín Carol.

En tanto que el Ministerio Público Fiscal aguarda ahora los resultados de las pericias ordenadas sobre los vehículos secuestrados y el peritaje de las imágenes obtenidas durante el procedimiento.

Con información de Diario Norte.