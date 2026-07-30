Tragedia en San Juan: rescataron los cuerpos de las siete víctimas y la Justicia avanzará con las pericias

Los equipos de emergencia rescataron los cuerpos de las siete personas que fallecieron el miércoles en el accidente de un helicóptero en una zona de difícil acceso de Valle Fértil, en San Juan.

Tras el operativo, se realizó el traslado hacia la capital provincial para las pericias forenses y la posterior entrega a los familiares. Arribaron a San Juan luego de las 17 horas. En la morgue provincial esperaban los peritos y los familiares para el reconocimiento de los cuerpos.

El accidente en una zona cercana al límite con La Rioja y al Parque Provincial Ischigualasto. La baja visibilidad impidió completar el rescate durante la jornada del miércoles. El operativo se reanudó al amanecer del jueves con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, bomberos, personal de emergencias y autoridades judiciales.

Pasadas las 13, los cuerpos fueron retirados de la aeronave y trasladados a pie por personal especializado hasta vehículos Unimog de Gendarmería, los únicos capaces de circular por el terreno accidentado.

Desde allí se organizó una caravana de vehículos de Criminalística y de la policía provincial hacia el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, donde se instalaron morgueras provisorias para las primeras actuaciones judiciales y forenses.

Entre las víctimas se encontraban altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan: Marcelo Videla, subjefe de la Policía provincial, Rubén Castro, jefe de Bomberos, Carlos Heredia, director de Protección Civil, y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos. También fallecieron Andrés Bosch, coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y Rodrigo Aimetta, instructor técnico y jefe de una brigada nacional del mismo organismo.

El piloto era Matías Valenzuela. Todos participaban de una instancia de formación y apoyo al combate de incendios forestales que se desarrollaba en la zona.

TN