Quintas secas

El sector citrícola del departamento Monte Caseros es uno de los más afectados por la sequía que afectó al Sur de la provincia durante este inicio de año. Con pérdidas que rondarían los $300 millones y una capacidad productiva muy comprometida para esta cosecha y la floración de septiembre, los productores buscan incorporar infraestructura de riego para no pasar nuevamente por esta situación. Mientras tanto, la emergencia agropecuaria declarada para esa zona es un aliciente, aunque no recuperará lo perdido.

El déficit de lluvias en el departamento del Sur provincial provocó severas pérdidas en las variedades de cítricos que se producen en las quintas de la zona. Y si bien los sistemas de riego por goteo que tienen instalados algunos productores pudieron paliar la situación, desde el sector primario sostienen que no hubiera sido la solución concreta salir a incorporar esta tecnología de urgencia. Y la situación es grave.

Nicolás Carlino, productor citrícola y dirigente de la Cooperativa de Colonia San Francisco (Monte Caseros), que se dedica al empaque de cítricos para exportación y la fabricación de jugos concentrados, graficó la actualidad de la citricultura del Sur correntino.

“Lo más afectado que tenemos son las mandarinas y naranjas tempranas. Todo lo que es mandarina de exportación, que tendría que haber estado cosechando en esta época del año. Mandarinas Okitsu, Satsuma, algunas Clementinas también, que son las que más se vieron afectadas, en tamaño y en pérdida por caída de las plantas”, comentó el productor.

El citricultor explicó que la fruta no sólo se vio afectada por la sequía, sino también por los calores de este verano. “Fueron muy fuertes, y se quemó mucha fruta. Eso causó estrés en la planta, y ahora que empezó a llover causó caída de fruta porque se raja la cáscara y se pudre; cayó al suelo y ya no sirve ni para industria. Hay plantas que perdieron hojas y la planta reacciona de esa manera, para poder comenzar a brotar de nuevo y salvarse”, señaló.

Asimismo, contó que los calibres de fruta que quedaron en planta son minúsculos. “Los diámetros de la fruta son de 45 a 50 milímetros. Eso no funciona ni para exportación ni para mercado interno. Sólo la industria lo puede consumir, y lo que fue a industria fue con rendimientos bajos, porque la planta tiene que tomar agua de algún lado, y las plantas tomaron el líquido de la fruta, mucha fruta se ‘acorchó’ y perdió su elasticidad y jugo”, señaló el productor.

Riego de urgencia

En su presentación del relevamiento de daños por la sequía, que realizó la semana pasada el Ministerio de Producción, hicieron notar que las quintas citrícolas que cuentan con sistemas de riego por goteo, el daño en las frutas fue considerablemente menor.

No obstante a ello, Nicolás Carlino explicó que no fue fácil aplicar la tecnología de riego, ya que venían de varios años sin necesitar estos sistemas. “En el departamento Monte Caseros, de las 22 mil hectáreas que hay plantadas, hay 20 a 22 pro ciento que tienen equipos de riego. En estos últimos 4 o 5 años estos equipos estuvieron parados, porque veníamos con buenas lluvias; y cuando los productores fueron a poner en funcionamiento los sistemas, muchas bombas estaban trancadas y muchas mangueras rotas”, relató el productor.

Asimismo, sostuvo que “si hubiéramos salido a poner riego en forma masiva los productores, tampoco hubiera sido la solución”. En este aspecto, Carlino explicó que los sistemas de riego por goteo que utilizan en esas quintas, generan un bulbo húmedo de diámetro 30 a 40 centímetros, y no se moja el 100 por ciento de la superficie donde se encuentran las raíces. “Mojas un lugar específico donde se encuentra ese bulbo húmedo; las raíces no están acostumbradas a tomar agua de ese lugar, entonces todas las quintas que fueron implantadas sin riego, les lleva por lo menos tres o cuatro años readaptar su sistema radicular para tomar esa agua. Por eso si hubiéramos salido a regar urgente, no hubiera sido una solución”, explicó.

No obstante a estas cuestiones, el productor consideró que es una tecnología muy buena para aplicar, y que los productores deberían incorporarla para no pasar mayores problemas.

En este sentido, el productor recordó que en el año 2008, a raíz de una situación de emergencia por sequía, se había instaurado una línea de créditos a través de un fideicomiso de riego, por medio del Consejo Federal de Inversiones, para que los productores incorporen estos sistemas en sus quintas. “El 20 a 25% de la superficie que tiene actualmente riego por goteo, accedieron por ese instrumento”, recordó Carlino, y agregó que “estamos viendo si podemos comprar ahora de nuevo con esa herramienta”.

Emergencia

El Gobierno provincial decretó la Emergencia Agropecuaria para varios departamentos del Sur provincial, entre ellos Monte Caseros. Sobre esta cuestión, Nicolás Carlino explicó que “en la mayoría de las quintas el daño superó el 50%”, y detalló que “cuando hablamos de emergencia, hablamos de pérdida de capacidad productiva, entonces si bien depende la composición de variedades que tenga esa chacra, lleva que el productor haga un análisis del daño”.

En este sentido, el productor puso el ejemplo de su emprendimiento. “Yo tengo 40% de mandarinas en mi quinta, y muchas de ellas tempranas, entonces tengo más del 50% perdido. También algunas naranjas tempranas que no llegaron a diámetro. Y las clementinas, perdieron capacidad de elasticidad en la cáscara; o sea que cuando empezaron a tomar agua, se rajó la cáscara, se pudrieron y cayeron. Ni siquiera la vamos a poder cosechar para industria”, graficó.

Sobre los alcances de la emergencia, Carlino consideró que “es un instrumento más que ayuda a paliar un poquito la situación, pero lo que ya se perdió ya está perdido. Ninguna emergencia te lo va a solucionar”. No obstante, comentó que “hay muchos productores que vienen invirtiendo hace mucho tiempo, y un diferimiento en el pago de créditos, presentar algún proyecto o algunas herramientas a disposición para ver si por lo menos se puede intentar surfear la ola para pasarla”. No obstante, sostuvo que “la emergencia, de por sí, no soluciona el problema que tenemos. Son cosas que uno las tienen que ir previendo con mucho más tiempo. Por suerte comenzó a llover, pero el daño ya está y es muy grande”.