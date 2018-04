Aseguran que el ingreso al Refugio “Eli Verón” no tiene trabas burocráticas

Esta semana, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, recorrió el Refugio “Eli Verón” destinado a víctimas de violencia de género y habló del protocolo que ya se aplica y la articulación con las comisarías. En este sentido, la directora de dicho lugar, Claudia Romero Valdés, explicó a El Litoral cómo está funcionando y aseguró que “la atención a la víctima es inmediata”.

“El protocolo que se sigue para el ingreso es el mismo que se utiliza en el Centro de Monitoreo y Control, este lugar y el Refugio ‘Eli Verón’ comparten actividades. Los pasos a seguir son simples y hay celeridad en la atención de los casos, no hay burocratización en esto. Hay que saber también que este no es un lugar para vivir, se aloja determinados días”, dijo a este medio Romero Valdés.

Respecto al tiempo que podrían estar alojadas -entre tres y diez días- explicó que “se da alojamiento hasta que salga la medida cautelar”. “No se va a echar a las mujeres y sus hijos si no tienen un lugar donde ir, se les va a dar protección hasta que encuentren un hogar”, aclaró.

“No hay necesidad de hacer doble trámite como algunos creen, la atención a la víctima es inmediata. En la comisaría se toma la denuncia y desde ahí hablan con el fiscal, que solicita la asistencia. Luego se aloja por un tiempo determinado en el refugio. No hay nada escondido en el protocolo, son pasos simples que se deben hacer”, aseguró a este medio.

A la vez, habló de la articulación entre áreas para la asistencia a la mujer agredida y sostuvo: “Articulamos en red con todos los estamentos. Hace poco tiempo nos llamaron del servicio social de un hospital porque una víctima fue a realizar una consulta y no podía regresar a su casa; en ese momento se comunicaron con nosotros y le dimos atención inmediata. El trámite es rápido, no hay trabas. Estamos cumpliendo órdenes del Gobernador con el fin de ayudar a las mujeres”.

Agregó que “no sólo se da atención a quienes vivan en la capital”. “Tuvimos un caso en el Centro de Monitoreo donde estuvo alojada tres meses una mujer y sus hijos del interior”, recordó.

Por su parte, el comisario Sergio Aguilar, del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía provincial, dijo a El Litoral: “Se va a continuar con las capacitaciones para personal policial respecto al protocolo que deben seguir en casos de violencia de género. Se está trabajando de manera conjunta entre las comisarías y el refugio”.

“El refugio funciona en el barrio Molina Punta y está perfectamente equipado para atender a 48 personas, entre mujeres y niños”, dijo el ministro de Seguridad en el marco de su visita. “En este lugar las víctimas de violencia de género reciben atención inmediata y la contención está absolutamente garantizada”, agregó.

Quienes necesiten ayuda pueden comunicarse las 24 horas del día al número de teléfono 3794 - 826495.