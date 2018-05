Condenado a un año de prisión por propinarle feroz golpiza a su ex pareja

El Juzgado Correccional Nº 3 de Goya condenó a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo a Pedro Alberto González, alias “Mal peinado”, por golpear con un palo a su ex pareja en la madrugada del 20 de agosto del año pasado. Fue declarado reincidente y deberá cumplir la condena en una cárcel de Corrientes. Los fundamentos del fallo se leerán el próximo 7 de mayo.

González fue hallado culpable del delito de lesiones leves calificadas por la relación de pareja y daños en concurso real.

Al finalizar el debate, Mariela Aquino dialogó con TN Goya y contó: “La pasé muy mal en esa sala, me bloquee, no pude declarar todo, volví a sentir mucho miedo, y lo peor de todo fue que él me miraba y tenía en su cara una sonrisa burlona, con eso me doy cuenta de que no está arrepentido de nada de lo que hizo”.

Además, dijo estar confiada en la justicia, “debe cumplir con cárcel lo que me hizo, no sólo daño físico, sino que me maltrató psicológicamente”.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de agosto.

El agresor rompió la puerta y se metió sorpresivamente al domicilio de la mujer, en el barrio Progreso de la ciudad de Goya.

“Creo que estaba bajo los efectos de la cocaína, porque él consume”, denunció en su momento la víctima. “Fue a las 3 de la mañana. Yo estaba en mi casa y por salir a bailar. Golpearon la puerta y cuando salgo para atender me encuentro con que él ya estaba dentro de mi casa, saltó el muro y estaba parado delante mío. Quería entrar y ver con quién yo estaba”, relató Mariela Aquino.

“Con él estuve 7 años, pero desde hace 2 ya estábamos separados. Tanto él como yo ya teníamos nuevas parejas. Pero todo el tiempo estaba hostigándome, buscándome. Y ayer hubo una discusión previa y luego me agredió; él quería pegarle a mi actual pareja, cuando lo vio dentro de mi casa, se puso más violento”, describió.

“Me pegó con un palo. En la cabeza me hicieron 8 puntos y tengo golpes en la espalda y en las manos. Casi me mata, si yo caía al suelo me mataba, porque estaba decidido a todo. A mi pareja también lo golpeó. Me tomó de sorpresa, y cuando lo vio a mi papá salió corriendo; con el mismo palo rompió las dos motos: la mía y la de mi pareja que estaban estacionadas en el pasillo”añadió.

“Alcoholizado no estaba. Puede que haya estado bajo efectos de la cocaína, porque él consume”, había dicho.