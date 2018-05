Unos 350 vecinos piden que el Estado garantice el libre acceso a las costas del Paso

Paso de la Patria tiene aproximadamente unos 15 kilómetros de costa, pero el acceso no es libre en toda esa extensión. Esto respondería a que particulares construyeron cercos en diferentes tramos. Desde la localidad advierten que con el paso de los años esos casos se multiplican y por ello, unos 350 pobladores firmaron una nota que presentaron ante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y la Municipalidad para pedirle que hagan cumplir la normativa vigente y liberen así las zonas que son públicas.

“Ante la necesidad de deslindar el dominio público del privado, solicita a la Gerencia de Ingeniería se indique el valor de la cota a adoptar en la línea de ribera de la localidad de Paso de la Patria”, dice en parte de los considerandos de la resolución Nº 370 que el 6 de septiembre del 2005 emitió el Icaa, en la cual determinó: “La cota de 50,21 metros como valor de línea de ribera”.

Esto fue homologado posteriormente por el Ejecutivo Provincial.

Sin embargo, esa delimitación fijada para definir cuál es el área pública y cuál la privada no se estaría respetando. Sucede que en la zona considerada como parte de la línea de ribera, particulares habrían hecho cercos con alambres y hasta con ladrillos.

Y de esa forma, impedirían que cualquier poblador pueda circular libremente por las costas de la comuna correntina conocida como “Villa Turística”.

“En el sector de playas se puede acceder sin inconvenientes porque inclusive cuando asumieron las actuales autoridades municipales resolvieron que ya no se cobre la entrada en ninguna de ellas. Pero el problema se presenta en otros sectores de la costa, donde hay distintos tipos de cercos que no te permiten circular con libertad. Inclusive las vallas ingresan hasta varios metros en el río”, comentaron a El Litoral desde el grupo de vecinos paseños que decidieron unirse para pedir que se garantice la preservación de los espacios públicos a la vera del río Paraná.

En este marco, comentaron que “unos 350 pobladores firmamos las notas, pero además se creó un grupo de Whatsapp y otro en Facebook que tiene varios centenares de miembros. Por esas vías van compartiendo imágenes en las que claramente se ve cómo se hicieron cercos en diferentes lugares”, contaron a este medio gráfico. En este contexto, aseveraron que “si bien por esas construcciones ilegales ya existen hasta causas judiciales, lo que nosotros pretendemos es que los organismos del Estado encargados de proteger los espacios públicos, tomen cartas en el asunto y liberen las costas de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente, ya que hace más de una década fue fijada la línea de ribera”, plantearon. Con respecto a esto, indicaron que semanas atrás, profesionales del Icaa fueron a ratificar la delimitación y allí quedó en evidencia que particulares habrían construidos cercos en áreas que son públicas. (Ver imagen izquierda).

En esta oportunidad, indicaron que también estuvieron autoridades municipales. Sobre esto, señalaron que el “objetivo no es generar un conflicto, ni entrometernos en la propiedad privada de nadie, sólo queremos que se respete el espacio que le corresponde a todos”.

Apoyo comunal

“Además del Icaa, se presentó la nota en el Municipio porque queremos que nos apoyen en este planteo. Entendemos que la administración comunal, de acuerdo a nuestra Carta Orgánica, también puede exigir que los particulares respeten los espacios públicos”, manifestaron. Y en ese punto, hicieron referencia, entre otros normas a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. Precisamente, en el artículo 14, se declara a Paso de la Patria como “Municipio ribereño” y asevera que: “Los espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación”.

“Esperamos que tanto del Icaa como del Municipio nos puedan dar una respuesta concreta y solucionar definitivamente esta situación”, concluyeron.