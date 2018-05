El PJ local rindió homenaje a Evita, con el tironeo por la intervención de fondo

El Consejo Provincial del Partido Justicialista rindió homenaje ayer a Eva Duarte, al conmemorarse el 99° aniversario de su natalicio. En tanto, existen sectores del peronismo correntino que abonan un pedido de intervención partidaria, situación que generó rechazo entre algunos de los dirigente locales.

El PJ correntino recordó un aniversario más del nacimiento de Evita, una de las figuras más emblemáticas del peronismo, quien, entre varios puntos, contribuyó a impulsar la Ley de Sufragio Femenino, sancionada en 1947, y se estableció como nexo entre el entonces presidente Juan Domingo Perón y los sindicatos.

El acto se realizó pasadas las 18 en la plazoleta María Eva Duarte, en la esquina de las avenidas Maipú y Sarmiento. Estuvieron presentes legisladores nacionales como Jorge Romero, quien además, es el vicepresidente del PJ provincial; como así el diputado nacional José Ruiz “Pitín” Aragón y la senadora nacional Ana Almirón.

También, estuvieron presentes los diputados provinciales César Acevedo y Félix Pacayut, como así dirigentes y militantes de base, entre ellos, el presidente del Comité Capital del PJ, Tamandaré Ramírez. “La compañera Evita siempre es un ejemplo para todos los que militamos hoy en día porque ella siempre puso el cuerpo en defensa de los trabajadores”, expresó Ruiz Aragón.

Este sector del PJ impulsa el acompañamiento a un movimiento de unidad a nivel nacional que incluye al kirchnerismo. En el último encuentro del Consejo Provincial se había avanzando en ratificar su posición favorable al cónclave nacional en la provincia de San Luis.

Sin embargo, en el medio, a nivel nacional hubo una intervención judicial por decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

En Corrientes, algunos sectores del peronismo solicitaron una definición similar por parte de la Justicia Federal. “No es una situación que nos sorprenda, ya que está en línea con lo que sucede a nivel nacional. Barrionuevo (Luis) no tiene incidencia ni participación dentro del partido donde se disfraza de opositor cuando no lo es. Ha apoyado a candidatos en contra, lo cual tiene su consonancia, donde también lo podemos ver a nivel provincial”, expresó Pacayut, quien además, es apoderado del PJ. Explicó que el partido reviste normalidad, dado que mantienen la composición de los órganos. Incluso, algunos dirigentes, ya se preparan para la renovación de autoridades partidarias.

“El justicialismo está en movimiento. Se avanza en la reorganización partidaria, siempre dentro del campo nacional y popular. Estamos comprometidos con la defensa de todos los derechos y la dignidad del pueblo trabajador que hoy está siendo avasallado”, dijo Acevedo, por su parte. “Si alguien traiciona esos mandatos, tendrá que atenerse a las consecuencias partidarias y también los cuestionamientos que le hará la sociedad. No es momento para tibios”, advirtió.

El diputado provincial expresó que la intervención judicial al PJ Nacional “es otra muestra de la injerencia del gobierno de Cambiemos sobre la Justicia”. En este caso con la intención de bloquear la vida institucional del “principal partido de la oposición y la fuerza política más grande de Latinoamérica”.

“Cambiemos mandó a intervenir el PJ porque le teme a la unificación de todos los sectores del Peronismo en particular, y de la oposición en general”, indicó “Tatín” Acevedo a la prensa, sobre la definición judicial.