n El sábado 3 de agosto, los integrantes de la Histórica Promoción de la Prefectura Naval Argentina, se reunirán para celebrar su 46° aniversario, quienes ingresamos a las filas de la Prefectura Naval Argentina el 1 de agosto de 1978. El encuentro contara con la presencia de familiares y amigos, la finalidad es rememorar momentos transcendentales en la historia de la Argentina y reforzar los lazos dentro del espíritu de Prefectura lo que hace a una gran familia, al medio día serán recibidos con un servicio de lanch con entrega de reconocimientos a integrantes de la promoción y familiares de aquellos que hoy ya no están, luego compartiremos una Cena de Gala en el salón Donomar, desde las 20:30 hasta la 05:00 horas, sito en calle San Juan N° 1430 de la ciudad de Empedrado.

Quiero destacar, que siendo anfitrión, organizador e integrante de la Promoción XVI de la Escuela de Suboficiales “Coronel Martin Jacobo Thompson”, Ayudante Mayor (R.E.) D.N.I. Nº 13.718.836 Fernando Antonio Godoy de la Prefectura Naval Argentina, realizamos éste encuentro para festejar el aniversario número 46 en nuestra querida y prestigiosa Institución, donde visitantes concurrirán, con familiares y amigos, siendo un total de 130 personas aproximadamente, procedentes de distintos puntos del País. La Prefectura cumple funciones desde Posadas a Ushuaia, por cada destino de la Institución algún integrante de la citada promoción durante su carrera cumplió servicios a la sociedad.

La mayoría de los integrantes de esta promoción, pisaran por primera vez el suelo de nuestra ciudad de Empedrado, con la finalidad de fortalecer los vínculos de amistad, camaradería y hermandad, reviviendo todo tipo de experiencias y anécdotas.

Los que integramos esta camada fuimos participes en diversos acontecimientos históricos que marcaron la historia de la Argentina. Uno de los hechos más destacados fue el conflicto limítrofe del canal del Beagle entre Chile y Argentina (años 1978/1979), durante el episodio gran parte de la Promoción estuvimos en las zona de Tierra del Fuego, “fue ahí nuestra gran experiencia en la paginas de la historia de nuestro País”, posteriormente tuvimos presencia en el conflicto en las islas Malvinas, donde dos integrantes de la Promoción resultaron heridos en combate.

Además de estos hechos trascendentales, los integrantes de la Promoción fueron parte de la lucha contra el crimen organizado, la batalla contra el narcotráfico, la represión del contrabando, trata de personas, la protección del medio ambiente, la seguridad de la vida humana en el mar, con participación de campañas Antártica, control y seguridad ciudadana y en diversos eventos de la Institución que requirieron su compromiso y valentía, entre otras tantas funciones.

El reencuentro tiene gran poder de convocatoria y es muy emotivo. El abrazo entre camaradas permite expresar sentimientos que no se puede descifrar a través de un mensaje.

Es relevante destacar, que la ciudad de Empedrado es cuna de Prefecturianos, que a través de la historia ha cobijado a un sin número de hombres, hoy también mujeres, hijos de este suelo que han vestido el uniforme, dejando su legado a las nuevas generaciones, quien aún hoy continúan en el camino enalteciendo su labor al servicio de la sociedad y el prestigio de la Institución.

Organizador: Fernado Antonio Godoy. Cel: 1162810963

Colaboradores: Ayudante Mayor (R.E.) José Alfredo Da Silva, Juan Bogado