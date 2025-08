O, noticia calificada cuyo privilegio, o cuidado mantenerla lejos del “tumulto”, con la privacidad que la discreción demanda.

Lo mío tiene por misión otorgarle suspenso a la charla cotidiana, a esa intimidad que logramos gracias a la amistad con gente de medios, para hacerla que el efecto de “Off the Records”, se encargue de privilegiar para hacerla alegremente más grata.

Chismosa. Curiosa. Ávida de novedades que a muy pocos llegan como un divertimento, llena de sorpresas dispuesta a develar noticias, primacía que otros no las tienen y que la amistad del oficio facilita para que la charla tenga condimento privilegiado.

En ese manejo casi familiar, hoy por las cosas como están, torna en costumbre lo que íntimamente construimos, a ver si este tipo posee algo que yo no lo sé, o qué me cuenta. Es así que las líneas que conducen inexorablemente a la política, sea siempre motivo para entrecruzarnos chismes del estado de la paciencia social diaria.

Uno de ellos, que aprecio muchísimo, comunicador preocupado en serio por los entramados de la política argentina y de los argentinos que viven placenteramente de ella, en su contacto regular me preguntó qué leía mi intuición, o qué opinaba al respecto.

Es gente del mismo árbol, de buena madera, comprometido y solidario, que le dedica su programa radial a un grande que supo conjugar lo cotidiano con los diversos tipos de argentinos en sus miles de roles,

Me refiero a, Arturo Jauretche, y a Kike Lezcano. Don Arturo supo conjugar ese rol tan cambiante que como disfraz según la ocasión, los argentinos vestimos con frecuencia sin compromiso alguno.

“Los Zonzos” o “Zonceras argentinas”, y “El mediopelo”. Lo uno, el “zonzo” que hace la jugada simple, no comprometiéndose para no complicarse, o no acostumbrado a jugarse, sino a la deriva haciéndola fácil.

Simplemente porque nunca le puso el pecho a las cosas verdaderas, por la cual luchar. Y “El mediopelo”, esencial en la cultura nacional, aparentar lo que no es, y encima creerlo. Bastante argentino, indiferente diríamos.

En uno de sus tantos pensamientos, Jauretche expresó: “Lo logré, dejando la zonzera, mirando el país desde la teoría hacia el país.” Es decir concretando verdaderamente, el auténtico protagonismo.

“Para no ser zonzo es decirle a los que les preocupa la imagen del país en el exterior. No pensar como intelectual, sino como hombre. Lo que se cultiva con la vida, con la realidad sin pedantería”.

La contradicción entre el país real y la “cáscara” que se está agrietando.”

Este hombre, honesto político militó en la UCR yrigoyenista junto al gran poeta tanguero, Homero Manzi, conformando el 29 de junio de 1920, un movimiento joven, FORJA, es decir Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina.

Seguimos con las mismas virtudes que las proclamó, Don Arturo Jauretche: Los “Zonzos Argentinos”y “El medio pelo”: Indiferentes y Mediocres. Lo uno y lo otro al final de la historia, que supimos hacer, esa mala que nos amañó y nos hizo especialmente difíciles.



Cuando uno transpone los 50´, ya es llamado con un mote sin serlo: “Maestro”, no sé si lo merecemos, o simplemente tratan de acariciarnos para hacer más cálida esa amistad cotidiana, que nos dieron las palabras, y que hoy suman almanaques.

Justamente, el que le rinde culto radialmente a Jauretche, en cada mensaje me despliega un temario obligado, la política y la politiquería en su grado sumo, hoy que las papas queman y que están todos alborotados, y nadie quiere perder su asiento como el “baile de la escoba”.

En realidad uno no es vidente, tan solo intuiciones alimentadas por el sinnúmero de protagonistas que se suman a la cola, promueve una perspectiva de hechos, pasándose en la carrera desesperada mientras las horas avanzan, a semejanza de futbolista de un equipo a otro, como si fueran salvadores jugándose la última carta.

En principio, no creo que sea un país normal ante desconcertantes alternativas que ellos mismo se encargan de armar el libreto. Un Presidente que ha probado todas las malas palabras como un real maleducado, culpando siempre a los otros, defenestrando a la Vice, igualando en grado sumo los desplantes históricos de Cristina con Alberto.

Sigo sosteniendo, que existe el hambre en toda su dimensión, que existen los indigentes, que habitan el país, que el apriete sin importar quién caiga es inhumano, ligando siempre los desposeídos más que nadie.

Como somos díscolos, como contraste “Plata no hay” pero sí construimos récord de venta de automóviles, restaurantes donde la gente hace cola para llegar a una mesa en algún restaurante de moda.

Por si fuera poco, ante la contingencia electoral, las camisetas abundan no sea el caso que en el cambio apresurado, al utilero le falten a la hora de optar el equipo menos pensado.

En esas respuestas “Off de Récords”, les diría tener en cuenta cómo nos distinguen afuera: “Argentina, el país que premia a sus ladrones.” Nunca más cierto. No le pegó en el poste, sino que convirtieron un gol redondo, pelota y red.

Y coincido con Kike: Cuán pillo han sido, no aprobando “Ficha Limpia”. Mejor, para ellos, los conozcamos después. Porque después es tarde. Historia repetida de los tramposos, como los califica Joni Viale.

