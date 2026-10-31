Reflexiones sobre el caso de Nanci Godoy

n En la editorial del viernes en el programa televisivo “Las Provincias También Existen”, me referí a este luctuoso tema de Nanci Godoy , “Maestra Suplente” de la Escuela Rural 626. Asumió en el mes de agosto y fue asesinada en octubre. Es decir no estuvo en el cargo que la llevó a la muerte 90 días.

Hay que resaltar la enorme vocación docente de Nanci para ir a ejercer en una Escuela, a la que había que acceder a Caballo en pleno siglo de drones e inteligencia artificial.



Nanci era maestra, directora y por si faltaba algo, también debía hacer la limpieza.Todo esto nos lleva a reflexionar sobre las escuelas rurales. Aclaremos no con afán de criticar (ya lo está haciendo la Opinión Pública), sino de colaborar con la educación pública, gratuita y obligatoria.

Para cumplir con este punto debemos analizar si lo hacemos, con una Escuela Rural, abandonada. Sí abandonada, en una zona totalmente inospita, accesible solo a caballo. Entiendo y apoyo que hay que educar al soberano, pero dentro de una lógica que nos lleve a entender que no es lo mismo educar frente a la Plaza 25 de Mayo (donde curse mi primaria, allá lejos y hace tiempo) o frente a la Plaza Cabral, que hacerlo en una Escuela Rural.

Hay que desarrollar escuelas rurales en zonas con libre acceso. Y resalto esto. Libre acceso. No teniendo que atravesar una o más estancias y a caballo.Y estas escuelas, deben tener lo mínimo: agua, luz, sanitario, lugar de descanso para docengte. No son lujos. Sí condiciones mínimas, qué permitan al docente enseñar, no solo letras y matemáticas sino también higiene y medio ambiente.

Termino invitando por este medio a la señora Ministra de Educación, Ana Miño, el dia martes 3 de noviembre, a las 10 a participar del programa “Las Provincias También Existen”.



Lo hago de esta forma porque quise invitarla varias veces y no pasé de quien atiende el telefono.

Soy exprofesor secundario y universitario y CoFundador de la Unne