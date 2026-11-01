La impunidad libertaria en peligro

“Acá nombraron a la esposa del juez que tenía cargo la causa y a la semana sacaron a los querellantes. Nombraron un camarista que tenía que resolverlo y al día siguiente confirmaron la decisión de sacar a los querellantes”.



Nicolás Oszust, abogado querellante.





Éramos dos y parió la abuela, dijeron el juez y el fiscal.



Cada régimen tuvo o tiene causas paradigmáticas relacionadas con la corrupción en el ejercicio del poder.



Por ejemplo, para el kirchnerismo es, entre otras, la causa Cuadernos, que involucra una trama de retornos generalizados de la obra pública, que manejaban impúdicamente el “físico” en bolsos y valijas. Se encuentra en pleno juicio oral y público.



Con el mileísmo, a falta de obra pública, el saqueo al estado tuvo su campo orégano en otras áreas, como por ejemplo la sobrefacturación de los servicios, implementos y prótesis para Discapacitados, que volvían al poder con jugosos retornos, donde se incluía la tajada del 3% para el estamento superior (causa Andis)



El libertarismo, que vino a privatizar la vida de la gente, privatizó también la forma de utilizar el cargo público en beneficio personal. Entonces, el paradigma fue la corrupción privatizada. Estamos hablando de la causa Libra$, a esta altura el escándalo Libra$.



Si bien no superaron al kirchnerismo en cantidad y cuantía de delitos contra la administración pública, sí parece que lo están haciendo en cuanto al mecanismo de impunidad: manejar ciertos sectores judiciales para cerrar los expedientes y no dejar cabos sueltos que los condenen a transitar los pasillos de Comodoro Py luego del egreso del poder.



Es especialmente destacable el archivo de la causa de las valijas libertarias. El gobierno maniobró para colocar a “jueces amigos” (Yadarola y Bertuzzi) en la estratégica Cámara Federal, que debe resolver las apelaciones en todas sus causas. Arreglaron los concursos, para que los mencionados queden a tiro de designación. Y fueron designados.



Yadarola, como último acto de Juez Penal y Económico, el día antes de asunción como camarista, dispone el archivo de la causa de las valijas libertarias de Belén Arrieta. ¿Contraprestación?



La causa Libra$ tiene un recorrido similar que culmina con el dictado de una resolución de sobreseimiento para todos los involucrados, incluyendo al presidente Milei y su hermana, por parte del Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi.



Según mi percepción, las 16 valijas libertarias que pasaron por la Aduana sin control, suministraron el continente; la maniobra Libra el contenido. Así de simple.



No es un dato menor que a mediados de julio de 2026, Javier Milei designara a la esposa del Juez de la causa Libra$, Ana María Juan, en el cargo de Jueza Federal de Primera Instancia de Hurlingham. “Toma y daca”?



La causa Libra$ tiene un trayecto digno de destacar, una especie de carrera de obstáculos, dónde, tanto el juez Martínez de Giorgi, como el fiscal Eduardo Taiano, parecen jugar el juego de quitar estorbos, de manera paulatina, para llegar al objetivo final: el sobreseimiento de los involucrados.



Taiano, el mismo que no apeló el sobreseimiento dictado por Oyarbide del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito, cajoneó y no impulsó el proceso, tampoco la producción de pruebas fundamentales, en la causa Libra$. Se hizo el “sota”, en idioma vulgar.



Pero, faltaba un paso intermedio fundamental para llegar al objetivo final. Había que eliminar el obstáculo que suponían las querellas, es decir los perjudicados por la maniobra, que podían instar la producción de pruebas, proponer medidas e interponer recursos.

“Como la causa Cuadernos para el kirchnerismo, Libra$ es el delito paradigmático para el libertarismo gobernante”

Pues bien, juez y fiscal lo cumplieron a rajatabla y se decidió el apartamiento de la causa de los querellantes, los únicos que podían molestar. Quedaba el camino expedito.



Con un Juez cuya esposa fuera designada por Milei y un Fiscal experto en mirar para otro lado cuando se trata de juzgar al poder, sin querellantes molestos, la causa debería tener el final que tuvo: sobreseimiento total y archivo. Taiano lo pidió y Martínez de Giorgi lo hizo.



Una burda maniobra, que involucra a Milei, que invita a invertir en el Token Libra, que recibe una catarata de compras por parte de 40 mil billeteras virtuales subiendo su cotización “como pedo de buzo”, que horas más tarde anula la publicación y la misma se derrumba, dejando colgado a todos los inversionistas, salvo unos pocos que se hicieron de más de 100 millones de dólares.



No voy a hacer el detalle de las pruebas y de los sobrados argumentos que existen para la continuidad de la causa. Sólo decir que tuvo un aparente final feliz para el poder, que fue el causante de la maniobra que estafó a muchos y benefició a unos pocos.

“Un juez cuya esposa fue designada por Milei, un fiscal parasitario del poder, la eliminación de los molestos querellantes, armaron el campo orégano para sobreseer al presidente y a su hermana”

Pero, siempre hay un pero, no advirtieron que el apartamiento de los querellantes no estaba firme y definitivo, porque la Cámara de Casación todavía no resuelve el recurso pendiente contra el mismo. Es decir: los querellantes siguen siendo parte.



Así lo sostuvo el abogado querellante Nicolás Oszust, quien apelará el sobreseimiento y opondrá la nulidad del dictamen fiscal. En el apuro, pareciera, juez y fiscal dejaron un cabo suelto. Dijo el letrado: “cuando veo el dictamen fiscal y el sobreseimiento, me da vergüenza ajena”.



Como si ello fuera poco, dos Ong -INECIP Y CIPCE- que participan del proceso como “amicus curiae”, solicitaron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“Pero no hay delito perfecto. No previeron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que apeló el sobreseimiento. También lo harán las querellas, cuyo apartamiento no está firme. Tiembla la Casa Rosada.”

Este organismo, una fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente y asumió el ejercicio de la acción que había abandonado el fiscal Taiano, y apeló el sobreseimiento del presidente Milei, de su hermana y de otros nueve acusados.



En suma, si parte de la justicia cumple con su deber, la causa debería seguir vivita y coleando, completando el plexo probatorio que muestra la existencia de la maniobra defraudatoria y sus autores.