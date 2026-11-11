Loan: testigos para edificar un juicio sólido

Un total de 125 testigos pasaron por el Tribunal Oral Federal de Corrientes en 41 audiencias que insumieron el transcurso de los 148 días que lleva contados el juicio por Loan Danilo Peña.



¿Todos fueron clave? Por supuesto que no. Pero sí todos tuvieron importancia en su respectivo eslabón, en la cadena de evidencias que llegará hasta los alegatos y el dictamen de una sentencia.



Las impaciencias por la programación de testimonios, la cantidad y el contenido de cada uno, actualmente rodean de ansiedades y, en algunos casos, pesimismos al proceso por el niño de la localidad correntina de 9 de Julio.



¿Qué cosas contribuyen a eso? Por un lado las declaraciones de las defensas, objetando tales o cuales testigos, o sus desistimientos o cambios en las agendas, o lo que tienen para aportar ante los jueces. Cierto grado de ese enojo proviene de los contratiempos que afrontan imputados y abogados que llegan desde lejos, como por ejemplo, Buenos Aires. Sin embargo el caso, las víctimas y el lugar del hecho, como el juicio, son de Corrientes.



Nadie debe alegar su propia torpeza.



Pero también ayuda a que eso ocurra la insospechada actitud de la querella, en este caso, representada por la abogada Belén Russo Cornara, que ni siquiera a testigos requeridos por ella misma formula preguntas. Son muy pocos los interrogatorios en los que participa.



De hecho, cuando se ha decidido a preguntar en torno a las pericias odorológicas, la respuesta abonó la estrategia de una defensa en vez de fortalecer la de la acusación.



Y otro error la volvió a poner en el centro de la escena este miércoles, cuando pidió que la reemplazara una letrada que no estaba acreditada en la causa.



Este miércoles volvió a la Presidencia del estrado el juez Fermín Ceroleni, quien en las últimas dos semanas había estado conectado vía remota al debate. Lo reemplazaba en su puesto el magistrado de Formosa Eduardo Belforte.



El propio Ceroleni, durante un interrogatorio, retrató de modo descarnado el silencio desconcertante de la abogada de la familia de Loan. "La querella no pregunta", subrayó el magistrado correntino ante una consulta de la defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín.

TESTIGOS Y APORTES

Aunque parezca reiterativo lo que uno u otro testigo vienen a decir en el Escuadrón 48 de la Gendarmería, debe entrar por los oídos de los jueces lo que está plasmado en un mamotreto de 90 cuerpos de expediente.



Si todo eso no se ratifica en un proceso formateado en la oralidad, nada sería posible en el camino a medir responsabilidades penales para el elenco de sospechosos de haber participado en la construcción de ese laberinto del cual Loan no puede salir.



En estas fechas, algunos de los testigos que hablaron ante las partes fueron especialistas de investidura científica. Sus definiciones, encuadradas en la imparcialidad, o marcan el nivel de compromiso de determinada prueba y sus protagonistas con el hecho investigado o revelan la trazabilidad de cada elemento con el que se comprobó, en el grado que hasta aquí ha permitido el proceso, por qué este suceso conmovedor fue requerido a juicio por sustracción y ocultamiento del nene y entorpecimiento de la investigación.



Y trazabilidad en este debate es transparencia, sin que hasta ahora los rastros opacos hayan podido conmoverla.



No es un detalle menor, si se tienen en cuenta las armas con las que legítimamente han litigado hasta este momento las defensas, que han intentado desde sacar a Ceroleni del tribunal hasta nulificar testimonios y evidencias recolectadas en el lugar donde se logró que este asunto se transforme en un enigma.



En síntesis, hay un debate que marcha a un destino, que avanza pese a los intentos por hacer caer el proceso por el peso de las nulidades, o hacerlo patinar sobre un terreno enjabonado con hipótesis sembradas hasta el desconcierto y lo inverosímil.



Habrá que tener paciencia, estos son los cuartos de final de un proceso que aún tiene por delante la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia.