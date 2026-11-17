En un estreno que pretende aportar una lectura de la realidad, el analista Jorge Simonetti inaugura otro capítulo de su trayectoria en conjunto con El Litoral y lanza este martes su columna audiovisual.

De este modo, bajo el título "La semana, según Simonetti", este análisis de la actualidad aportará una visión sobre el camino recorrido por los actores y asuntos trascendentes de la realidad argentina, internacional y local, así como un anticipo de lo que vendrá.

Todo, bajo la aguda mirada de Jorge Simonetti.

Video completo