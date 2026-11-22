De pronto la mujer se ha dado cuenta. Despierta después de tres años y lo comprende todo. Acaba de darle el último adiós a su padre como consecuencia de una dolencia agravada por la falta de tratamiento. Finalmente entiende: “La inflación bajó porque nosotros no pudimos comprar ni siquiera los remedios para el corazón de papá”.

La mujer votó por Javier Milei en 2023. Lo hizo según un razonamiento lógico: el candidato libertario no tenía experiencia en la administración de la cosa pública, pero tampoco tenía prontuario. Como tantos, estaba harta de las corruptelas del kirchnerismo y de las incongruencias de ese tal Alberto Fernández, que mandó a encerrar a todo un país mientras él festejaba el onomástico de su consorte entre “amigues”, en Olivos.



Pero siempre puede ser peor. El electo presidente no dolarizó, tampoco cumplió con la promesa de que a los argentinos les saldrían dólares por las orejas, pero sí bajó la inflación. Y rápidamente.

Lo hizo después de permitir una escalada de precios estratosférica, allá por enero de 2024, y como consecuencia de una quita de subsidios que elevó las tarifas de los servicios esenciales en torno de un 300 por ciento. Mientras tanto, pisó los ingresos de los argentinos con un mandato de congelamiento salarial que fue acatado tanto en el sector público como en el sector privado.

Y además de todo eso, abrió la economía a los productos importados. Comenzaron las compras directas a Shein, Temu y otras aplicaciones chinas. Un amigo presidencial de apellido Galperín, dueño de Mercado Libre, incorporó un catálogo de compras internacionales punto a punto y hasta los kioskos comenzaron a vender golosinas del otro lado del mundo.

Los precios bajaron, obviamente, porque miles de pymes no pudieron competir con los costos de mano de obra de un país que es, esencialmente, comunista puertas adentro y capitalista puertas afuera. Esa doble personalidad política de la administración china le permite -como hizo en la Argentina- desembarcar con una agresiva oferta de precios bajos y, literalmente, destruir al competidor local.

Los industriales que no cerraron, se convirtieron en importadores. Uno de los últimos fue Black & Decker, la fábrica de herramientas que bajó la persiana de su planta, echó a sus 70 operarios y anunció que permanecerá operando en el país pero con un portfolio de productos importados de… Sí, de China.



En esas condiciones, reflexionó la mujer mientras cremaban los restos de su padre, “era obvio que iba a bajar la inflación”. Pero se preguntó entre sollozos: “¿De qué le sirvió a mi viejo una estabilidad sostenida por sus privaciones, si no le alcanzaba ni para comprar un simple Lotrial?”

La caída del consumo se expresó en los últimos años del anciano muerto como un impedimento para acceder a productos farmacéuticos indispensables. Y si bien no se puede atribuir una relación de causalidad directa entre su situación económica y el infarto que finalmente terminó con su vida, a su hija nadie le quitará esa idea de la cabeza.

En especial cuando fue a preguntar por los costos de las exequias. Porque la cobertura de PAMI es la más básica de las básicas: un ataúd económico, un puñado de horas en una sala velatoria y el traslado a la necrópolis en un solo automóvil, sin escoltas. Nada de coronas, arreglos florales, avisos en los diarios ni cafetería para los deudos. Mucho menos la parcela en el cementerio municipal.

La mujer tomó la decisión menos lesiva para su bolsillo: cremación. “No era lo que le hubiera gustado a papá, pero me dieron sus cenizas en esa urnita”, dice, mientras señala con el dedo hacia el aparador. Allí, en un pequeño altar con fotografías de tiempos felices, reposan los restos mortales de su progenitor.

Desde entonces su esposo y sus hijos se persignan al pasar junto al estante. El clima del hogar cambió. Se volvió más silencioso, pero no solamente por la pérdida del ser querido, sino porque la muerte devino inesperada y transformó el estar de la casa en un minicementerio íntimo.

La urna, que a veces tiene velas encendidas, les recuerda a todos los que allí moran, las causas que provocaron una progresiva disminución de la calidad de vida en esa vivienda de barrio donde hoy, además del cinerario, funciona una verdulería que los dos hijos varones del matrimonio montaron para contribuir a las finanzas familiares.

“Con esto puchereamos. Mi esposo y yo trabajamos en el comercio, vendiendo ropas a domicilio. Y ahora que papá murió estamos queriendo vender su casita para hacer un local propio, acá en nuestro frente. Es nuestra única esperanza después de todo lo que tuvimos que hacer para seguir subsistiendo”, relata la señora.

“¿Qué dejaron de comprar, Raquel?”, pregunta el cronista. Y ella responde que “casi todo”. Antes, previamente a la pandemia, “nos íbamos de vacaciones a Ituzaingó porque a mi marido le gusta y mis hijos tienen amigos en esa zona. Una vez fuimos a Córdoba en nuestro Fiat Palio, pero lo tuvimos que vender. Nos queda el recuerdo. Hoy solamente nos alcanza para pagar la tarjeta y la comida. Hasta mi cuenta de Mercado Pago está bloqueada porque no pude pagar el préstamo”, se confiesa.

El desmoronamiento de la capacidad adquisitiva de Raquel y los suyos se multiplica por cientos de miles de casos similares en todo el territorio nacional. Es una evidente consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo formales, de la depresión salarial, de la caída de la demanda y de la disminución de la actividad económica, un fenómeno que impacta negativamente en las arcas del Estado bajo la forma de una recaudación tísica.

Es fácil de explicar el cuadro de situación a través de la historia del abuelo incinerado. Es simple comprender la desilusión de su hija. Y es alarmante saber que, en el futuro cercano, este método tan cruel para bajar la inflación podría volverse todavía más dañino a la hora de sostener la gobernabilidad de un país en recesión, endeudadísimo y dependiente de la asistencia externa de un Donald Trump cada vez más debilitado.

Raquel se consuela y hace un mea culpa: “Por lo menos papá no sufre más. Lo que lamento es que él también, tanto como yo, estaba ilusionado con el cambio. Y que lo último que votó fue lo que, a mi modesto entender, lo convirtió en eso”. Y una vez más, su dedo índice apunta, como un revólver, hacia el aparador.