“Mi rival soy yo mismo”.

Presidente Javier Milei

Que el poder es ansioso, ni lo duden. Ahora y en todo tiempo. Y si no, que te lo cuente Javier.



A un año de las elecciones presidenciales, se están librando verdaderas batallas, tanto en el Congreso como en otros ámbitos del estado, que el gobierno no quiere perder, porque hacerlo debilita el objetivo final de la reelección.



Uds. me podrán decir que es un prematuro “síndrome del pato rengo” en términos anglosajones, o “síndrome del café frío” acuñado en tierras rioplatenses, que es lo mismo. Se produce cuando se está cerca de terminar un mandato, dónde se advierte el rápido drenaje del poder.



Como sea, el libertarismo en su conjunto se está “comiendo las uñas” para ponerle el pecho al viento en contra, y quiere preparar la cancha para que les sirva de territorio inclinado hacia la reelección de Javier Milei.



En condiciones normales, manejar los resortes del estado inclina el terreno de juego hacia el gobierno. Pero es un arma de doble filo, porque así como facilita la instrumentación de medidas que faciliten el continuismo, puede ser un salvavidas de plomo cuando la gestión no obtiene los resultados que aspira.



Pocas veces como ahora, se advierte el juego perverso al que se prestan las instituciones para crear las condiciones políticas propicias para la reelección o para poner los obstáculos que no la faciliten.



Es el momento.





“El año electoral se adelantó. No son buenos tiempos para la economía de la gente. El gobierno no atina a mejorar los bolsillos, lo que dificulta los planes de reelección”

Con el gobierno, los ciclos de tolerancia social suelen tener fecha de vencimiento dictado por la economía cotidiana.



A casi tres años del inicio de la gestión de Milei, los relevamientos de opinión pública de noviembre de 2026 reflejan un punto de inflexión. El desgaste acumulado dejó de ser una fluctuación coyuntural, para consolidarse como una caída en la consideración tanto del gobierno como de la figura presidencial.



Detrás de ese retroceso en las encuestas, subyace un cambio estructural en las prioridades de los argentinos.

“Si no funciona la economía, por lo menos ayudará la manipulación de las normas electorales. Con el efecto “cancha inclinada”, los libertarios encomiendan su suerte a las nuevas reglas”

Durante los primeros tramos del mandato, el ordenamiento macroeconómico y la desaceleración de la inflación funcionaron como el principal ancla de legitimidad de Milei. La carnada era una mejor vida para la sociedad a poco que pasara el tiempo.



Pero la ansiada recuperación de la economía doméstica no llegó, o está tardando demasiado en hacerlo. Y la paciencia tiene un límite.



Al deterioro económico no sólo de las clases más pobres sino también del sector medio que se deslizó en el tobogán de la pauperización, se agregaron conflictos en áreas de alta sensibilización social.



Las políticas vinculadas a la educación pública, la salud, los ingresos previsionales, la discapacidad, la paralización de la obra pública, son las piedras en el bolsillo de un gobierno que lucha por mantenerse a flote en medio del mar.



Entonces, juegan cada partido como si fuera el último, no escatiman pierna fuerte para impresionar a la platea. Nos referimos al fondo de la gestión y también a las formas.



Es propósito del equipo económico, aflojar la mano en algunas áreas, para intentar que, al menos de manera circunstancial, pueda llegar más dinero a los bolsillos de la gente.



Para eso, se ha dictado el DNU 1391 del 18 de noviembre de 2026, dónde se amplía el presupuesto por la suma de 78,7 billones de pesos, autorizando operaciones de crédito público por ese monto. Algo así como un “plan platita” pero en clave libertaria.



El objetivo principal es destinar dichos fondos al pago de prestaciones previsionales, el refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados y asignaciones familiares, recursos para prestaciones por desempleo y el programa Plan 1000 días. También los militares se verán beneficiados, pues se reforzará lo referente a las jubilaciones, retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.





“El peronismo la tiene difícil. No podrá ordenarse a través de las Paso. ¿Recurrirá a una interna? Las nuevas reglas y la imagen de “tren fantasma” que no logran erradicar, les dificulta el camino”

A su vez, para que los encuentros definitorios se jueguen con condiciones que favorezcan al poder, se trabaja intensamente para inclinar el campo de juego.



Nos referimos a la manipulación alevosa de la legislación electoral, que se intenta aprobar “a matacaballo” antes del fin del año.



La cuestión principal: la eliminación de las Paso. Las accesorias que intentarán maquillar la maniobra: ficha limpia y el financiamiento de la política.



La comisión respectiva del Senado ha emitido dictamen, y su tratamiento en sesión seguramente no pasará de la semana que se inicia.



Se eliminarán las Paso, garantizando que el presidente no tenga que competir dentro de su espacio interno para ganar la candidatura. A su vez, se suprime un instrumento para ordenar la oposición peronista, que cada vez más le hace honor al calificativo de “tren fantasma”.



Afortunadamente, en el dictamen se eliminó el sistema de listas colectoras, un método no sólo inconstitucional sino además altamente distorsivo de la voluntad del ciudadano.



Se incluye “ficha limpia”, que consiste en denegar la oficialización por un doble conforme judicial aunque no exista condena firme.



Desde ya aclaro, que este punto de la reforma es inconstitucional, conforme a reiterada jurisprudencia de la propia Corte, que desde el caso Raúl Romero Feris (en el que fui el abogado litigante), viene decidiendo reiteradamente en ese sentido, porque una ley no puede abrogar los derechos constitucionales.



El otro tema, el de la reducción del financiamiento del estado para las campañas políticas, seguramente abrirá de par en par la puerta a los privados para que “inviertan” en sus políticos.



Son dos temas que oportunamente trataré por separado, porque ambas cuestiones constituyen una temática de fondo relacionada no sólo con la vigencia del sistema democrático, sino además de las garantías constitucionales y el peligro de la privatización de la política.



El peronismo intentará hacer la suya. El radicalismo, en extinción nacional. Macri entregó todas sus banderas. Sólo queda Milei, peleando por sobrevivir.