“La democracia no admite la violencia como método de acción política, cualquiera sea la causa que se invoque para justificarla”

Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal

Hay actos disvaliosos que, paradójicamente, decantan en resultados positivos. Parece un oxímoron, pero no lo es.



El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por resolución votada el 27 de octubre y formalizada el 3 de noviembre de 2026, había decidido realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho, integrante y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe militar del grupo guerrillero ERP.



Por ampliamente conocidos, nos abstenemos de detallar los numerosos crímenes cometidos por el grupo armado trotskista, desde secuestros, asesinatos, torturas, copamiento de estructuras militares, extorsión, y tantos otros conexos.



Pero lo que hay que destacar es que, a pesar de que Santucho falleciera en un enfrentamiento armado durante los primeros meses de la dictadura de 1976, la mayor parte de sus sangrientas acciones las ejecutaron en el período democrático de 1973/1976.



En nombre de una ideología del tipo castro-guevarista, pretendían llegar al poder a fuerza de sangre y fuego. Es decir, una concepción mesiánica incompatible con el sistema democrático.



Me animo a decir que Mario Roberto Santucho representaba todo lo que está mal. La pretensión de la violencia como método para tomar el poder, los secuestros, asesinatos y torturas como instrumentos para lograr el objetivo, el desconocimiento de la voluntad ciudadana en el ámbito de una democracia, lo hicieron merecedor de todo nuestro repudio.



Cuando de la noche a la mañana nos enteramos del homenaje académico programado, la inauguración de una estatua del guerrillero, la apología de sus acciones violentas, no podríamos creer que ello estaba sucediendo en la tercera década del siglo XXI.



Enseguida se encendieron las alarmas. Sorpresa e indignación en amplios sectores sociales.





“Ana Josefina Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que decidió el homenaje, fue candidata a senadora por CABA, en la lista kirchnerista detrás de Mariano Recalde”

El gobierno hizo su pronunciamiento contrario. Un amplio espectro de la oposición hizo lo propio. Sectores de la propia UBA, como el vicerrector Emiliano Yacobitti, consejeros, estudiantes y otros decanos, protestaron enérgicamente. Entidades profesionales y asociaciones civiles repudiaron la iniciativa; entre éstos, se destacan el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Foro Argentino de Defensa. Entre otros



El rechazo cruzó fronteras partidarias, institucionales y sociales, e inclusive llegó a la Justicia. El 24 de noviembre, el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia penal contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, por apología del delito y eventual malversación de caudales.



Tras los fuertes cuestionamientos, el mismo Consejo Directivo que había decidido la medida, optó por anularla, reemplazando el homenaje por una jornada académica de debate sobre las décadas de 1960 y 1970. La insólita razón esgrimida, es que no se había debatido lo suficiente. Una vergüenza.





“El repudio de todo el arco institucional, político, académico y social tuvo su excepción en el peronismo/kirchnerismo, cuyos cuerpos orgánicos y principales figuras (Cristina, Massa, Kicillof) no abrieron la boca”

Toda esta movida inesperada, mostró una Argentina que, en general, supo aprender de sus propios errores. El debate que se abrió y los resultados del mismo, presentaron a un país maduro, muy lejano de los cantos de sirena de la impronta setentista.



Seguramente, nos hizo reflexionar a todos acerca de la invalidez de la violencia como método de construcción política. No sólo la rechazamos sino que estamos convencidos que sobre la misma, sobre la violencia, jamás puede construirse un país en serio.



Así, los golpes militares han dejado de estar en la cabeza de los descontentos, como la guerrilla mesiánica en la de los jóvenes de este tiempo.



Andrés Malamud dijo que “la universidad es el mejor lugar para pensar la revolución y no ejecutarla”, como significando que el ámbito académico es un perro que ladra pero no muerde.



Creo que la figura retórica es crudamente utilitaria. No se trata sólo de que los claustros no sean el ámbito para ejecutar la violencia política, sino de que los mismos no se conviertan en motores del pensamiento violento, como otrora.





“La mayoría aprendió la lección, no todos. Subyace en el cuerpo social y político de la nación, el rezago del pensamiento que marcó a sangre y fuego a toda una generación”

Tal vez valga definir como frase de la semana lo dicho por el periodista y escritor Jorge “Tata” Yofre: “Si quieren romantizar asesinos, que lo hagan en sus casas, no desde una universidad pública sostenida con nuestros impuestos y mucho menos el día de la democracia”.



De tal modo, del hecho negativo del insólito homenaje, se derivaron consecuencias positivas que mostraron a una sociedad que, en general, aprendió la lección y reaccionó como dios manda.



Pero, tal como lo digo en el título, no todos aprendimos la lección. Ningún sector justicialista, peronista o kirchnerista, tuvo una condena al fallido homenaje.



No la escuchamos a Cristina Kirchner al respecto, tampoco a los precandidatos presidenciales Axel Kicillof y Sergio Massa. Todos hicieron “mutis por el foro”.



Es que, en el maremágnum de una mayoría silenciosa, subyace un sector que es nostálgico del pensamiento y de la violencia setentista. No quieren condenarlo porque es como condenarse a sí mismos.



Y, tengamos en cuenta que, ese sector, esos dirigentes enmudecidos, esas insignias partidarias, son los que aspiran a gobernarnos en 2027.



Si en asuntos de tamaña gravedad, guardan silencio, no querríamos pensar en otros que, ontológicamente no tan graves, pueden arruinarnos la vida o hacernos volver hacia prácticas que queremos dejar definitivamente atrás.



Así que, no todos aprendimos la lección. Algo del pensamiento setentista sigue vivo entre nosotros.



Se advierte en el mutismo de quienes son los herederos de una forma de hacer política en los años de plomo. Para unos, la revolución hacía perdonable el secuestro. Para otros, el orden volvía tolerable la tortura.



Cada cual tenía su causa y cada víctima tenía una vida que nadie podría arrogarse el derecho de sacrificar.



Santucho, nunca hubiera imaginado que su figura iba a servir en el siglo XXI para reconocer a la mayoría pacífica y para dejar en evidencia a esa minoría que mantiene los labios sellados.