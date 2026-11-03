Réquiem para un gentleman 

Carlos era un sabio. Me antecedió en Información Pública durante aquellos años jodidos. Marcaba el ejemplo con su calma y su sonrisa. En especial cuando los malos venían degollando y él me tranquilizaba con la mirada.

Hablábamos de tanto en tanto y un día, con Pepe de testigo, le dije que lo quería. Había una chispa entre nosotros. En especial desde que atravesamos esa desventura. Él estuvo siempre por encima de todo el batifondo. Un gentleman.

Brilló en la organización de una edición ejemplar de la Fiesta del Chamamé. Un talentoso en todo lo que atañe a la comunicación y la mística correntina que nadie puede explicar y pocos logran aprehender. Él era uno de ellos. Gracias querido Carlos. Por todo.