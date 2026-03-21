El mercado y las oportunidades a acompañar formando

La región, por acertadas políticas de estado sostenidas en décadas, requiere hoy una más y mejor formación en recursos humanos. El crecimiento de apuestas de alto impacto social, económico y de desarrollo identitario demanda actualmente la necesidad de profesionales para optimizar aún más lo que genera lo turístico y cultural, y saber mostrarlo; con recursos capacitados en diseño y audiovisual.

En Chaco, la Bienal, las nuevas apuestas de eventos masivos y las ya tradicionales (Feria del Libro, la Feria A362, Chaco Vibra, Fiesta del Algodón) son ejemplos de la oportunidad que representan la cultura y el turismo como motor de desarrollo.

En Corrientes: sus míticos Carnavales, su Fiesta del Chamamé, sumada a la feria de Arte (ArteCo) y la Feria del Libro ; son apuestas consolidadas que requieren idoneidad, visión, planificación. En lo turístico: la fuerte inversión privada en nuevos servicios gastronómicos y hoteleros; denotan la necesidad de atender con recursos humanos capacitados este crecimiento.

Es el desafío hacia adelante: fomentar el potencial del sector, y acompañar las inversiones públicas / privadas dando profesionales que tomen la posta. Este año se inscribieron más de 300 aspirantes a la Tecnicatura de Diseño Imagen, Sonido y Multimedia y en la Licenciatura en Turismo, respectivamente. Y entre las carreras de Gestión y Desarrollo Cultural y Artes Combinadas, hay otro centenar de inscriptos.

Bajo este diagnóstico, con el claro análisis del entorno, FADyCC, desde la Universidad Nacional del Nordeste, debe ser un faro formativo; encausado en la visión, control y adaptación de su Plan Estratégico de Desarrollo Integral.

(*) Decano, FADyCC, UNNE.