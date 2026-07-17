Los 20 datos políticos detrás del 2 a 1 a Inglaterra

Por José Luis Zampa

La actuación de la Selección produjo consecuencias políticas que el Gobierno no previó. Los veinte hechos que siguen permiten reconstruir ese proceso y extraer una conclusión:

1 - La administración de Javier Milei orinó contra al viento al convalidar, junto con el FBI de Donald Trump, la prohibición de ingresar banderas y símbolos de Malvinas al partido con Inglaterra. La frase de la ministra Monteoliva acerca de que “no se podrá entrar a la cancha con el mapita (sic) de Malvinas” fue lapidaria.

2 - El Gobierno Nacional pretendió despolitizar un acto deportivo que es pura política. Y no partidaria, sino internacional, histórica, diplomática e idiosincrática.

3 - Milei y sus asesores creyeron (y se equivocaron fiero) que la Selección Argentina se mantendría en los márgenes de la corrección mojigata que la FIFA exigió antes del enfrentamiento con Inglaterra. El presidente daba por descontado que los capitaneados por Messi eran, al menos, filolibertarios. Craso error.

4 – Los estrategas de la Casa Rosada no advirtieron que los miembros del plantel dirigido por Lionel Scaloni sienten exactamente lo mismo que atraviesa el corazón de cada argentino: las Malvinas son territorio robado por el imperio británico a la Patria de San Martín, Belgrano, Moreno, Güemes y los ex soldados combatientes que regaron con su sangre el suelo y las aguas malvinenses.

5 – Al advertir que el enfrentamiento con Inglaterra era “un partido de fútbol y punto”, Scaloni buscó disminuir la tensión en la previa, pero lo cierto es que ni él, ni Messi, ni Licha, ni De Paul, ni ningún integrante del equipo argentino creían en esa postura edulcorada. Siempre supieron que se jugaba mucho más y que el resultado sería leído como una revancha soberana a la altura de la gesta maradoniana de 1986.

6 - El capitán de la Selección abrió su corazón con declaraciones que demuestran su compromiso social y su conciencia de clase al destacar que el triunfo estaba dedicado a “todos los argentinos que la están pasando mal, que no tienen trabajo y que no llegan a fin de mes”.

7 - La foto de Messi saludando a Trump como jugador del Inter Miami se convirtió en una tragada de sapo luego de las expresiones deportivas y dialécticas del mejor futbolista de todos los tiempos, quien no sólo admitió que la derrota infligida a los ingleses fue “algo muy especial”, sino que ofrendó el brillante 2 a 1 al héroe que hace 40 años metió “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

8 - Lionel dijo concretamente: “Esto es un regalo para Diego y seguro él desde el cielo lo está disfrutando”. Y sus expresiones fueron correspondidas por la hinchada, que en todo momento exhibió banderas con las efigies de los dos 10 más amados de la Selección.

9 - La figura de Maradona siempre fue demonizada por la administración Milei. Sin ir más lejos, el ahora caído en desgracia ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había ninguneado al 10 histórico de la Selección Nacional el día del zurdo, cuando saludó a varios deportistas y omitió deliberadamente a Diego, quien además ya estaba fallecido y no podía defenderse.

10 - La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había acordado con el FBI la prohibición de exhibir símbolos de reivindicación malvinera, pero no contaba con que los jugadores entrarían a la cancha imbuidos de un profundo espíritu patriótico que se pudo comprobar desde el momento del Himno Nacional. Scaloni, Messi y todo el plantel no lo entonaron, sino que gritaron “Oh juremos con gloria morir” visceralmente, casi como un grito de guerra.

11 – La misma convicción soberana llevó a los jugadores a tomar la bandera casera arrojada por un grupo de hinchas (quienes la habían confeccionado en el hotel con una sábana) para exhibirla en el campo de juego luego de la victoria. La imagen de los futbolistas argentinos portando el trapo con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” recorrió el mundo y reinstaló el reclamo histórico de nuestro país por las islas.

12 - El presidente Javier Milei salió a pedir que no se mezcle el fútbol con la política internacional y alegó que “las Malvinas no se recuperarán con patriotismo barato sino por la vía diplomática”, pero lo cierto es que no se conocen medidas concretas de su administración a favor de la restitución del archipiélago. Por lo visto, el reclamo más firme que se conoció por la cuestión Malvinas en los últimos años fue -a no dudarlo- la pancarta sostenida en cancha por la Scaloneta.

13 - Después del triunfo de Argentina sobre Inglaterra, sintomáticamente, los senadores que se aprestaban a derogar la Ley de Tierras que limita la extranjerizaron de grandes superficies productivas del territorio nacional no alcanzaron el quórum para sesionar. Cayó así -al menos por una semana- el intento oficialista de aprobar una norma que libera la venta de miles de hectáreas en zonas estratégicas (como áreas de frontera o reservas de agua) a corporaciones transnacionales.

14 - El gobierno británico exigió a la FIFA que investigue a los jugadores de la Selección Argentina por haber violado la prohibición de introducir mensajes políticos en eventos deportivos. La limitación en cuestión existe, pero no está claro que la difusión de una consigna sobre Malvinas que ha sido reconocida oficialmente por la ONU desde 1965 pueda ser considerada una propaganda provocativa, tal como es el sentido de la restricción de la Federación del Fútbol Asociado.

15 - La FIFA aclaró que no sancionará a ninguno de los jugadores argentinos -como era la pretensión de Downing Street-. Se presumía desde un principio que no castigarían a la albiceleste con nada más que una multa dado el precedente Balogun. Recordemos que Trump telefoneó a Gianni Infantino exigiendo que perdonara la tarjeta roja que pesaba sobre el goleador de su selección, Folarin Balogun, quien disputó el partido contra Bélgica en contra de los reglamentos, a pesar de lo cual Estados Unidos fue aplastado por los belgas.

16 - Si la idea del gobierno mileista al apoyar la censura del clamor malvinero era congraciarse con sus padrinos externos, le salió todo para el lado del bidet. Luego del partido se generó un efecto bumerán: todo el mundo habla hoy de la bandera agitada por la Selección, del despojo que sufre la Argentina por parte de la corona británica desde 1833 (cuando fue expulsado el contingente rioplatense por un buque de guerra inglés) y de numerosos actos de dominación fomentados por intereses anglófilos.

17 - El debate sobre la aquiescencia oficial respecto del mandato constitucional que ordena trabajar constantemente por la recuperación de Malvinas se reavivó de modo tal que el fútbol volvió a ser, como en otros momentos históricos, una herramienta vindicatoria de las poblaciones sojuzgadas por las potencias militares y económicas.

18 - Después de que la Selección se mostró con el trapo escrito con la consigna de “Las Malvinas son argentinas”, en los hogares, en las calles y en distintos ámbitos públicos volvió a instalarse en la escena cotidiana la declarada admiración de Milei por Margareth Thatcher.

19 - Thatcher, primera ministra inglesa en la guerra de Malvinas, es considerada una criminal de guerra por la Argentina, ya que en su escritorio se decidió hundir el buque argentino “General Belgrano” cuando ya se había retirado del combate y se hallaba en aguas neutrales.

20 - Thatcher es, según admitió el mismo Milei, una de las figuras más admiradas por él en el ámbito de la política internacional. El presidente ha dicho en varias ocasiones que considera a Thatcher una fuente de inspiración para gobernar.